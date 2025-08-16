Pentru proiectul evaluat la aproximativ 35 milioane de lei, autoritatea locală a primit cinci oferte. Investiția vizează extinderea rețelei de apă și a sistemului de canalizare în mai multe sate din comună.

Deși Primăria a semnat deja contractul de finanțare prin PNRR, Executivul pregătește o ordonanță de urgență prin care ar putea opri o serie de investiții finanțate din acest program.

La licitația organizată de administrația din Cotnari s-au înscris firmele Teoval & Co, Ness Proiect Europe, Bahm Construcții Civile, dar și asocierile Casrep – Rekainstal Shop și Cornells Floor – Cornells Tehnic Construct.

Conform proiectului de ordonanță, doar acele investiții care pot fi finalizate până în august 2026, termenul limită al PNRR, vor putea continua. În teorie, dacă Primăria Cotnari atribuie contractul în această toamnă, proiectul ar putea fi finalizat în timp util, întrucât durata estimată a lucrărilor este de șase luni.

Potrivit documentației de atribuire, lucrările prevăd construirea de conducte de aducțiune, stații de pompare, rezervoare de înmagazinare, rețele de distribuție, branșamente și extinderea canalizării pe o lungime de aproape 12 kilometri.

Soarta PNRR urmează să fie discutată la nivelul coaliției de guvernare, în condițiile în care numeroși primari, indiferent de apartenența politică, și-au exprimat nemulțumirea față de intenția cabinetului condus de Ilie Bolojan de a bloca aceste investiții.