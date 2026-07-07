„Eu nu am apă. Mie îmi aduce fratele meu apă”

În trei dintre cele 11 sate ale comunei, oamenii spun că nu au nici apă curentă, nici asfalt. Pentru unii, fiecare zi înseamnă același drum după apă și aceeași așteptare ca problemele de bază să fie rezolvate. Localnicii spun că au ajuns să se descurce cum pot. O femeie bolnavă de cancer a povestit că depinde de ajutorul fratelui ei ca să aibă apă în casă.

„Mai ales că sunt bolnavă de cancer, vă dați seama. Eu nu am apă. Mie îmi aduce fratele meu apă”, a spus femeia, pentru Observator News.

Un alt localnic a explicat că oamenii iau apă de unde găsesc.

„Păi nu avem nici apă. Nu este apă băgată aici. Fiecare ia de pe unde poate, de pe la fântâni”, a spus bărbatul.

Sunt probleme și cu drumurile. Unele ulițe sunt neasfaltate sau nici măcar pietruite, iar oamenii spun că accesul este greu, mai ales pentru bătrâni și bolnavi.

„Mai avem probleme cu ulițe. Sunt ulițe neasfaltate, nepietruite pe aripa cealaltă”, a spus un localnic.

În unele locuri, nici apa găsită nu este bună de folosit. „Are viermi în ea”, a spus un bărbat.

Siglă luminoasă de 92.000 de lei și foișoare de zeci de mii de lei

În timp ce oamenii se plâng că nu au utilități de bază, mai multe achiziții ale primăriei au stârnit revoltă în comună. Un localnic a acuzat că administrația „aruncă cu bani pe bănci, foișoare scumpe și panouri decorative”.

Consilierul local Dumitru Cioană susține că o siglă luminoasă montată pe Primăria Tâmna a costat 92.000 de lei fără TVA. El a mai vorbit despre un foișor de lemn, făcut anul trecut lângă fântâna de lângă peco, care ar fi costat 62.000 de lei fără TVA, dar și despre două panouri de intrare în localitate, de 35.000 de lei fiecare.

„Acea siglă luminoasă care se află montată pe Primăria Tâmna, care a costat 92.000 de lei fără TVA. S-a mai făcut anul trecut încă un foișor de lemn la fântâna de lângă peco, care a costat 62.000 de lei fără TVA. Este vorba de două panouri de intrare în localitate de 35.000 de lei bucata, respectiv 70.000 de lei. O altă achiziție controversată este achiziția unui număr de 50 de tomberoane de 85 de litri la prețul de 850 de lei bucata”, a declarat Dumitru Cioană, pentru Observator News.

Un alt localnic susține că primăria ar fi plătit 75.000 de lei pentru un foișor.

Achiziții reclamate de peste 340.000 de lei

Doar sumele menționate public pentru sigla luminoasă, cele două foișoare, cele două panouri de intrare în localitate și tomberoane trec de 340.000 de lei.

Calculul pornește de la valorile reclamate de localnici și de consilierul local: 92.000 de lei pentru sigla luminoasă, 62.000 de lei pentru un foișor, 70.000 de lei pentru cele două panouri, 42.500 de lei pentru 50 de tomberoane și 75.000 de lei pentru un alt foișor.

Percheziții la primărie și la locuința unui bărbat din Tâmna

Cazul a ajuns și în atenția polițiștilor. Pe 7 aprilie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia, au făcut două percheziții domiciliare, la sediul unei unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți și la locuința unui bărbat de 47 de ani, din comuna Tâmna, potrivit presei locale, care citează IPJ Mehedinți.

Dosarul vizează cercetări pentru abuz în serviciu în legătură cu fapte de corupție. Polițiștii spun că, în cursul anului 2025, UAT-ul vizat ar fi făcut mai multe achiziții publice despre care există indicii că nu ar fi fost realizate cu respectarea legii. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe probe necesare. Activitățile au fost sprijinite de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Mehedinți.

Observator News notează că primarul comunei Tâmna a refuzat să comenteze acuzațiile care i se aduc. Ancheta este în desfășurare.

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