Sunt primele două decese anunțate de autoritățile din România la Sibiu, orașul președintelui Klaus Iohannis. Starea de alertă s-a declanșat deja, după ce rudele familiei Mihuțescu umblă pe străzile din Sibiu, iar cu cele două persoane decedate au intrat în contact zeci de oameni din comunitatea romă.

„Patologie preexistentă: boală cardiovasculară”

Primul a fost anunțat luni seară, o femeie de 65 de ani, internată pe 27 martie la SCJU Sibiu – ATI. „Deces 51. În aceeași zi s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19, probe care au fost testate la Spitalul Regina Maria București. Data confirmării: 28.03.2020. Data deces: 30.03.2020. Patologie preexistentă: boală cardiovasculară”, se arată în anunțul Grupului de Comunicare Strategică.

Al doilea deces a fost anunțat ieri seară târziu, la mai bine de 24 de ore de la confirmarea morții. Al 81-lea cetățean român care a pierdut lupta cu COVID-19, un bărbat de 70 de ani, internat pe 26 martie 2020 în Spitalul Clinic de Urgență Județean Sibiu. „Decedat în 30.03.2020. Confirmat în data de 31.03.2020 Comorbidități: Insuficiență renală cronică cu dializă, boală cardiovasculară. Contact cu soția, deces COVID numărul 51. Împreună au fost în urma cu aproximativ 3 săptămâni în Turcia pentru tratament”, a anunțat Guvernul.

Cele două victime sunt soț și soție. Este vorba de Gogu Mihuțescu, lider important al romilor, și soția acestuia.

De la începutul lunii se simțeau rău

Mihuțescu era fratele lui Ion Cioabă, primul rege al romilor din România. „Soția lui Gogu Mihuțescu a murit după ce-a fost internată sâmbătă. El era diabetic, dar avea probleme cu rinichii și trebuia să treacă pe dializă. A fost internat pentru intervenție chirurgicală cu două zile înainte de soția lui, dar i s-a făcut rău și a murit azi-noapte (n.r. – luni seară). Ei au fost împreună la medic, în Turcia, de unde s-au întors la începutul lunii martie și de atunci se simt tot mai rău”, a declarat Dorin Cioabă, actualul rege al romilor din România.

Stare de alertă în comunitatea romă: „Avem o familie care se simte foarte rău”

Cioabă spune că persoanele de etnie romă care locuiesc pe strada Grâului din Turnișor, cartier al Sibiului, sunt extrem de speriate, după cele două decese din comunitatea lor. Pentru că oamenii au intrat în contact cu familia Mihuțescu, iar acum se tem pentru familiile lor.

„Ei locuiau pe Grâului, care este o zonă populată de romi, au curți comune. Unii au intrat în contact cu ei, că nu au știut că sunt bolnavi. Autoritățile nu fac nimic, nu a venit nimeni să îi întrebe… Ar trebui testați oamenii care au intrat în contact cu ei. Pentru că și ei au intrat, la rândul lor, în contact cu alții. Autoritățile ar trebui să facă o anchetă, să vadă de unde au plecat, să vadă pe cine izolează, pe cine internează”, a declarat Dorin Cioabă pentru Ora de Sibiu.

„L-am văzut pe nepotul soților Mihuțescu. Era la bancă. Eu eram peste drum, la magazin. Am vorbit și cu un reprezentant al băncii, am sunat și la DSP și mi-a răspuns o doamnă, care mi-a zis să sunăm la ISU. Înainte de asta, m-au redirecționat de la o persoană la alta. Ultima discuție am avut-o cu o femeie, medic la DSP, care mi-a spus că nu are ce să facă, să sunăm la 112, că izolarea nu e obligatorie, e doar o recomandare”, a spus o femeie pentru sursa citată

Cioabă a mai transmis: „Avem cazul unei familii care se simte foarte rău, că a intrat în contact cu familia Mihuțescu. Au sunat la salvare și le-au zis că nu au ce să le facă. Plânge omul la telefon să îl interneze și nu se ia nici o măsură. De familie, nu mai zic. Nu le dau morții acasă, nu pot să îi înmormânteze cum trebuie. Le este teamă și lor pentru copiii lor”.

„Vă rog să ajutați această comunitate de romi, vă rog să întreprindeți toate măsurile pentru a stopa acest focar de infecție, pentru a fi de urgență testați oamenii, pentru că le este teamă, pentru copiii lor, pentru ei. Mulți dintre aceștia, neamuri fiind, au intrat în contact cu persoana care a decedat și cu alte două persoane care sunt aflate în spital” Dorin Cioabă, regele romilor din România





