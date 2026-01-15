Dacă tranzacția va fi finalizată, autoritățile locale vor demola locuința de lux cu trei etaje și 11 dormitoare, precum și piscina, amplasate pe un teren de 0,9 hectare de pe Meadow Lane.

Ce va apărea în locul conacului de 25 de milioane de dolari

Primăria din Southampton va reabilita proprietatea pentru a proteja habitatul dunelor maritime, a declarat Jacqueline Fenlon, directoarea fondului comunitar pentru conservare al orașului.

De asemenea, autoritățile intenționează să creeze acolo un punct de acces public la plajă, folosind cei 172 de metri liniari de deschidere la ocean ai proprietății, a precizat aceasta.

Vânzarea planificată face parte dintr-un efort mai amplu de extindere a accesului la plajă într-o zonă exclusivistă a orașului și de protejare a unui număr mai mare de proprietăți de pe malul apei împotriva amenințărilor de mediu, au explicat oficialii.

La un preț de 29 de milioane de dolari pe hectar, terenul ar deveni cel mai valoros achiziționat vreodată de oraș prin intermediul Fondului Comunitar pentru Conservare (Community Preservation Fund – CPF), care generează venituri dintr-o taxă de 2% aplicată tranzacțiilor imobiliare.

Potrivit registrelor primăriei, aceasta ar fi a doua cea mai mare achiziție realizată vreodată cu bani din CPF.

În 2023, orașul a plătit 30 de milioane de dolari pentru a cumpăra și conserva 11,5 hectare de teren agricol în Bridgehampton.

Southampton are un acord cu vânzătorul, consiliul local trebuie să autorizeze tranzacția

Southampton are un acord cu vânzătorul pentru cumpărarea proprietății, însă consiliul local trebuie să autorizeze tranzacția, a spus Fenlon. Acesta a descris proprietatea drept „o oportunitate rară de a putea conserva un front oceanic atât de curat și nealterat”.

„Am încercat, la nivelul întregului oraș, să acordăm prioritate proprietăților de coastă pentru măsuri de reziliență costieră, refacerea habitatelor și conservarea acestora”, a declarat Fenlon.

Casele de pe Meadow Lane, cu priveliști atât spre Oceanul Atlantic, cât și spre Golful Shinnecock, se numără printre cele mai scumpe din Hamptons.

La capătul vestic al drumului se află heliportul public al satului Southampton, folosit de mulți rezidenți foarte bogați pentru a zbura spre și dinspre New York.

Proprietatea, evaluată de primărie

Proprietatea aparține lui Frances Katz, potrivit registrelor imobiliare ale comitatului Suffolk. Locuința a fost scoasă la vânzare la începutul acestui an pentru 27 de milioane de dolari de către agentul imobiliar de lux Tim Davis, de la Corcoran Group.

Conacul a mai fost listat pentru vânzare în februarie 2021, la prețul de 24.995.000 de dolari, înainte ca suma cerută să fie redusă cu 500.000 de dolari în iunie același an. În noiembrie 2021, anunțul a fost retras, conform Zillow.

Impozitul pe proprietate pentru anul fiscal 2024–2025 a fost de 53.510 dolari, iar valoarea „integrală” a proprietății este estimată la 27,5 milioane de dolari, potrivit registrelor Primăriei Southampton.

Fenlon a declarat că orașul a realizat două evaluări ale proprietății, care au „susținut” prețul de vânzare provizoriu. Ea a refuzat să facă publice sumele exacte, afirmând că acest lucru contravine politicii consiliului local.

Cum este descris conacul de 25 de milioane de dolari

Descrierea de pe Zillow prezintă „o reședință modernă captivantă, în stare excelentă, cu o fațadă largă și priveliști spre zona de spargere a valurilor”.

Anunțul promovează „un hol impresionant, cu o scară elegantă”. La etaj, este prezentată „o zonă principală luxoasă, cu propria scară și priveliști spectaculoase spre ocean de pe o terasă privată”.

Potrivit anunțului, oaspeții pot „să se bucure de priveliști spectaculoase asupra Golfului Shinnecock și să trăiască o atmosferă de resort de cinci stele”.

Proprietatea include și „o pasarelă privată lungă” care duce până la Oceanul Atlantic, precum și o suprafață extinsă de teren protejat, care asigură intimitate.

Organizație de mediu: Are o valoare ecologică și pentru siguranța publică

Fenlon a subliniat că achiziția reprezintă o oportunitate rară de a conserva proprietăți de pe litoral.

Orașul a mai conservat și alte proprietăți la malul oceanului în Hampton Bays, Westhampton Beach și Quogue, de-a lungul Dune Road – fâșia îngustă de insulă-barieră unde se află numeroase locuințe de lux, a precizat Fenlon.

Supervizoarea orașului, Maria Moore, a declarat într-un mesaj că autoritățile sunt „nerăbdătoare să finalizeze această achiziție pentru a conserva accesul la plajă pentru locuitorii orașului”.

Demolarea casei și a piscinei va fi finanțată tot din Fondul Comunitar pentru Conservare, deși costurile exacte ale acestor lucrări nu vor fi cunoscute decât după finalizarea tranzacției, a spus Fenlon.

Bob DeLuca, președintele organizației non-profit de mediu Group for the East End, a lăudat decizia orașului de a viza proprietăți de pe țărm vulnerabile la creșterea nivelului mării.

„Cred că, atunci când reușești să obții o proprietate la malul oceanului, reduci un cost public pe termen lung. Reduci riscul uman asociat cu locuirea în astfel de zone”, a declarat DeLuca.

Achiziția va oferi „acces public într-o zonă în care acesta devine din ce în ce mai rar”, a adăugat el. DeLuca a menționat că habitatele de dune găzduiesc specii rare, precum bufnița polară și bufnița cu urechi scurte.

„Are cu siguranță o valoare ecologică. Are cu siguranță o valoare pentru siguranța publică și are o valoare clară în ceea ce privește accesul public”, a spus DeLuca.

Primar: E bine că putem păstra un spațiu deschis pe malul oceanului

Primarul satului Southampton, Bill Manger, al cărui municipiu deține terenuri neconstruite învecinate, susține și el tranzacția.

„Ori de câte ori putem păstra un spațiu deschis pe malul oceanului, este ceva extraordinar”, a declarat el într-un interviu.

Fondul Comunitar pentru Conservare poate fi utilizat pentru cumpărarea de proprietăți în mai multe scopuri, inclusiv spații deschise, terenuri agricole, parcuri și rezervații naturale.

Din ianuarie până în octombrie 2025, taxele imobiliare au generat peste 69 de milioane de dolari pentru fondul orașului Southampton, potrivit datelor recente furnizate de biroul deputatului de stat Tommy John Schiavoni (Partidul Democrat – Sag Harbor).

Din punct de vedere istoric, Southampton a generat cele mai mari sume dintre toate cele cinci localități din East End care participă la acest program regional, creat prin lege statală și aprobat de alegători în 1998.

