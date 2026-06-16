Incidentul de la care a pornit totul

Tânărul era angajat din anul 2023 la compania de închirieri auto Autoradam, unde lucra în paralel cu studiile.

La începutul anului 2024, conducerea a decis să aducă periodic coșuri cu fructe la birou pentru a încuraja angajații să adopte gustări mai sănătoase.

În martie 2025, camerele de supraveghere ale companiei l-au surprins pe tânăr în timp ce punea mai multe fructe într-o pungă de hârtie la finalul programului.

În plus, acesta i-a oferit unui coleg un ciorchine întreg de banane. Gestul său a dus la dispariția instantanee a aproximativ un sfert din stocul total de fructe din acea zi.

În urma unei discuții cu superiorii, angajatul a fost suspendat și ulterior concediat sumar sub acuzația de „furt de fructe” și de însușire ilegală a pungii de hârtie.

Argumentele angajatului: Ramadanul și presiunea financiară

Tânărul nu a acceptat decizia și a contestat concedierea în instanță, invocând mai multe circumstanțe atenuante.

Potrivit acestuia, fiind în perioada Ramadanului, nu putea mânca fructele în timpul orelor de muncă, așa că a ales să le ia acasă pentru a le consuma după apusul soarelui.

Tânărul a mai explicat că lucra des în zilele de sâmbătă și duminică, momente în care coșurile cu fructe erau oricum aproape goale.

De asemenea, concedierea i-a tăiat brusc singura sursă de venit într-un moment critic – partenera lui era însărcinată, iar el trebuia să își achite taxele de școlarizare.

În plus, deoarece concedierea a fost declarată din vina lui, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă i-a refuzat ajutorul de șomaj, acesta reușind să își găsească un nou job abia în septembrie.

Curtea de Apel a schimbat decizia

Deși în iulie 2025 prima instanță din Almere a considerat concedierea justificată, Curtea de Apel Arnhem-Leeuwarden a schimbat complet tabăra dreptății.

Judecătorii au evaluat comportamentul tânărului ca fiind „necorespunzător” și „necolegial”, însă au subliniat că fapta nu a fost atât de gravă încât să impună o desfacere imediată a contractului de muncă. În acest caz, un simplu avertisment scris ar fi fost măsura corectă.

Instanța a demontat și argumentul firmei legat de politica de „toleranță zero” față de furt, precizând că regula nu se poate aplica unor bunuri oferite implicit de către angajator, în mod gratuit, pentru a fi consumate de personal.

Mai mult, compania nu avertizase niciodată că luarea mai multor fructe acasă poate atrage după sine concedierea directă.

Nota de plată pentru angajator

Deși instanța i-a dat dreptate, tânărul a refuzat să se mai întoarcă la vechiul loc de muncă. Drept urmare, judecătorii au dispus ca firma Autoradam să îi achite compensații financiare în valoare totală de 10.650 de euro.

Această sumă a fost defalcată astfel: o indemnizație de tranziție de 950 de euro, salariul aferent perioadei de preaviz, aproximativ 2.200 de euro, plus o despăgubire pentru concediere abuzivă în valoare de 7.500 de euro.

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