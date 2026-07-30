Ministrul polonez al Apărării: „Cel mai probabil” a fost o rachetă rusească Kh-101

Premierul polonez Donald Tusk și ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, au declarat joi că ipoteza cea mai probabilă este că obiectul care a pătruns în spațiul aerian al Poloniei și a lăsat un crater de aproximativ zece metri pe un teren aflat în apropierea frontierei cu Ucraina a fost o rachetă de croazieră rusească de tip Kh-101. Declarațiile au fost făcute după o ședință de urgență la care au participat reprezentanți ai armatei și ai serviciilor de urgență.

„Se pare că a fost o rachetă rusă”, a declarat Donald Tusk, precizând însă că autoritățile nu vor trage concluzii înainte de finalizarea anchetei. „Să nu tragem concluzii pripite înainte de finalizarea anchetei detaliate; vrem să fim siguri 100% cu privire la tipul de proiectil care a fost lansat”, a afirmat premierul.

A Russian Kh-101 missile crashed in Poland during a massive strike on Ukraine



The missile flew roughly 100 kilometers into Polish territory before vanishing from radar and coming down in the Lublin region.



Polish radars tracked dozens of Russian targets over western Ukraine.… pic.twitter.com/wEjqRgEkZg — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Acesta a calificat incidentul drept „grav”, dar a subliniat că nu au existat victime și nici pagube materiale. Totodată, Donald Tusk a declarat că Polonia era pregătită să doboare racheta dacă aceasta și-ar fi continuat traiectoria spre teritoriul țării. La rândul său, ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a afirmat că „ipoteza cea mai probabilă” este aceea că a fost vorba despre o rachetă de croazieră lansată din aer de tip Kh-101 și a precizat că autoritățile poloneze sunt în contact permanent cu aliații din NATO.

Avion F-16, mobilizat după detectarea rachetei

Generalul-maior Ireneusz Nowak, inspector al Forțelor Aeriene Poloneze, a declarat că Rusia a lansat în timpul nopții între 20 și 22 de rachete Kh-101 asupra Ucrainei, iar două dintre acestea au fost identificate ca reprezentând o posibilă amenințare pentru Polonia.

Local residents in the Polish village of Targowisko heard a massive explosion this morning and found a large crater in a field.



Follows reports of a Russian cruise missile entering Polish airspace overnight. The area has been secured by Polish authorities. pic.twitter.com/dTtkN6DyJj — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2026

Potrivit acestuia, un avion de vânătoare F-16 a fost ridicat de urgență pentru a urmări una dintre rachete și a observat momentul în care aceasta s-a prăbușit într-o zonă nelocuită.

Donald Tusk a mai spus că incidentul s-a produs la doar câteva ore după întâlnirea sa cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul căreia cei doi au discutat despre cooperarea bilaterală, inclusiv în domeniul apărării antibalistice. „Zelenski m-a avertizat că aveau informații precise despre viitorul atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei”, a declarat premierul polonez.

Varșovia avertizează asupra dezinformării

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a avertizat asupra tentativelor de dezinformare privind incidentul și a transmis pe platforma X că rachetele Kh-101 sunt utilizate exclusiv de forțele aeriene strategice ale Rusiei.

Uprzedzając putinowską dezinformację, proszę przeczytać: "Pociski (Ch-101, ros. X-101, ang. Kh-101) używane są wyłącznie przez lotnictwo strategiczne Rosji."https://t.co/QC0WdbPoqu — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 30, 2026

Și biroul premierului polonez a atras atenția asupra informațiilor false distribuite pe rețelele sociale, în contextul tensiunilor diplomatice recente dintre Varșovia și Kiev și al creșterii ostilității față de comunitatea refugiaților ucraineni din Polonia. Donald Tusk a mai declarat că se află în contact cu lideri europeni care și-au exprimat solidaritatea și disponibilitatea de a acorda sprijin.

Jestem w kontakcie z liderami państw europejskich w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026

Ucraina afirmă că racheta a încălcat spațiul aerian al NATO

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat că o rachetă de croazieră rusă Kh-101 a pătruns în spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei.

„În timpul nopţii, o rachetă de croazieră rusă Kh-101 a pătruns în Polonia în cadrul atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei, încălcând spaţiul aerian al NATO”, a scris acesta pe platforma X.

Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a anunțat că un obiect neidentificat care se deplasa spre vest a fost detectat la ora 3.40, ora locală, după care a dispărut de pe radare.

Un elicopter Mi-24 trimis în zonă a identificat locul probabil al prăbușirii, în apropierea satului Tarnawa-Kolonia, din provincia Lublin.

Crater de 10 metri și resturi descoperite pe un teren agricol

Ministerul polonez de Interne a anunțat că obiectul a lăsat un crater cu o lățime de aproximativ zece metri. Potrivit autorităților locale, craterul se află pe un teren agricol, la aproximativ doi kilometri de cele mai apropiate locuințe.

Poliția din regiunea Lublin a transmis că a primit o sesizare privind o explozie puternică între satele Tarnawa Kolonia și Biskupice. La fața locului au fost descoperite un crater și resturi provenite de la un obiect neidentificat, împrăștiate pe câmp.

🚨 AKTUALIZACJA 🇵🇱



Pomiędzy Tarnawą-Kolonią a Tokarami (Lubelszczyzna) służby ujawniły na polu lej oraz rozrzucone elementy niezidentyfikowanego obiektu.



Miejsce znajduje się ok. 2 km od najbliższych zabudowań. Trwają działania służb. pic.twitter.com/oiic5LpYip — niekrytykrytk (@niekrytykrytk) July 30, 2026

În timpul incidentului au fost activate sirenele de avertizare în regiunea Lublin, iar premierul Donald Tusk s-a deplasat la locul prăbușirii și a anunțat înființarea unei echipe speciale de coordonare.

Macron condamnă și incidentul din Polonia

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat atacurile rusești de peste noapte asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian polonez.

Într-o postare pe X, el a spus: „Franța condamnă în termenii cei mai duri atacurile rusești care au ucis civili în Ucraina, precum și încălcarea spațiului aerian polonez. Sprijinul nostru pentru Ucraina și aliații noștri nu va slăbi. Siguranța noastră colectivă este în joc”.

La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes qui ont tué des civils en Ukraine, ainsi que la violation de lespace aérien polonais. Notre soutien à lUkraine et à nos alliés ne faiblira pas, @ZelenskyyUa @donaldtusk. Il en va de notre sécurité collective. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 30, 2026

António Costa avertizează: „Agresiunea Rusiei este o amenințare pentru securitatea Europei”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Consiliului European, António Costa, a transmis că acțiunile Rusiei reprezintă un risc pentru securitatea întregului continent.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat un atac combinat de amploare împotriva Ucrainei. În timpul atacului, spațiul aerian polonez a fost, de asemenea, încălcat, subliniind încă o dată că agresiunea Rusiei reprezintă o amenințare pentru securitatea Europei în ansamblu”, a scris António Costa.

El a transmis că gândurile sale se îndreaptă către victimele atacurilor și a afirmat că Uniunea Europeană susține autoritățile din Ucraina și Polonia în eforturile lor de protejare a cetățenilor. „Gândurile mele sunt alături de victimele acestor atacuri. Uniunea Europeană este pe deplin solidară cu autoritățile ucrainene și poloneze, care lucrează neobosit pentru a-și proteja și apăra cetățenii”, a declarat acesta.

Last night, Russia launched a massive combined strike against Ukraine.



During the attack, Polish airspace was also violated, underlining once again that Russias aggression is a threat to the security of Europe as a whole.



My thoughts are with the victims of these attacks. The… — António Costa (@eucopresident) July 30, 2026

António Costa a mai spus că Uniunea Europeană își intensifică sprijinul pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Ucrainei. „Ne intensificăm sprijinul pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei, inclusiv capacitățile antirachetă și antidronă. Europa va continua să rămână unită în fața acestei agresiuni”, a transmis președintele Consiliului European.

Ucraina solicită să participe la ancheta din Polonia

Autoritățile ucrainene au cerut oficial să participe la ancheta desfășurată de Polonia. Procurorul din Lublin, Grzegorz Trusiewicz, a declarat că solicitarea este analizată și că reprezentanții Ucrainei ar putea lua parte la investigație pentru identificarea obiectului care a pătruns în spațiul aerian polonez. Acesta a precizat că locul prăbușirii este cartografiat și urmează să fie examinat în detaliu.

Potrivit The Guardian, incidentul se numără printre cele mai grave încălcări ale spațiului aerian al unui stat membru NATO de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Publicația relatează că, în noiembrie 2022, o rachetă ucraineană de tip S-300 a deviat accidental în Polonia și a provocat moartea a două persoane. În decembrie 2022, o rachetă rusească Kh-55 a pătruns în spațiul aerian polonez și a fost descoperită abia după câteva luni. De asemenea, aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în septembrie 2025.

The Guardian amintește și de mai multe incidente produse în România.

În luna mai, două persoane au fost rănite după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din municipiul Galați, aflat în apropierea graniței cu Ucraina.

Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către o rachetă

„Condamnăm cu fermitate ultimele atacuri inacceptabile cu rachete și drone lansate de Rusia în timpul nopții, care au vizat zone civile din Ucraina.

De asemenea, condamnăm în termenii cei mai fermi încălcarea iresponsabilă a spațiului aerian polonez în timpul acestor atacuri, comisă de o rachetă. Acest lucru constituie o escaladare gravă și periculoasă.

Acest comportament imprudent este incompatibil cu statutul Rusiei de membru permanent al Consiliului de Securitate și cu obligațiile sale internaționale. Această încălcare flagrantă a dreptului internațional și a suveranității este evidentă și intolerabilă.

În urma atacurilor de noaptea trecută, gândurile noastre se îndreaptă către victimele civile și către toate familiile ucrainene afectate de aceste bombardamente îngrozitoare.

Ne exprimăm solidaritatea deplină cu aliații noștri și solicităm Rusiei să pună capăt acestor acțiuni iresponsabile.

Vom continua să sprijinim rezistența curajoasă a Ucrainei împotriva agresiunii rusești și vom trage Rusia la răspundere pentru refuzul său constant de a adopta abordări concrete în vederea păcii” a transmis Oana Țoiu într-o postare pe X.

We strongly condemn Russias latest unacceptable overnight missile and drone strikes targeting Ukraine's civilian areas.



We also condemn in the strongest terms the irresponsible violation of Polish airspace during these attacks by a missile. This constitutes a grave and… — Toiu Oana (@oana_toiu) July 30, 2026

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