Șeful OMV explică structura prețului la carburant

Directorul general al OMV, Alfred Stern, respinge ferm acuzațiile conform cărora compania ar profita de criza energetică. Într-un interviu pentru „Journal zu Gast” de la postul „Ö1”, Stern a explicat că prețurile carburanților sunt influențate în principal de factori externi și de taxele impuse de stat: „Prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie”. El a detaliat structura unui preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, din care 90 de cenți merg la taxe și impozite, 55 de cenți acoperă costul petrolului, iar companiei îi rămân doar 25 de cenți.

Stern a subliniat că guvernul austriac este principalul beneficiar al prețurilor ridicate, prin veniturile generate din taxe. „Prețuri mai mici la pompe sunt realizabile în prezent doar printr-o reducere a impozitelor”, a adăugat el, respingând ideea unei intervenții directe a statului pe piață, care ar putea periclita securitatea aprovizionării interne.

Avertismente asupra unei posibile crize

Situația actuală a generat temeri cu privire la o posibilă criză de combustibil în Austria. Stern a declarat că nu poate garanta siguranța aprovizionării pe tot parcursul anului 2026, menționând că OMV face eforturi pentru a asigura livrările necesare.

Totuși, el a avertizat că, în cazul unui deficit, populația ar trebui să adopte măsuri de economisire: „Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet – nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”.

Conflictul din Orientul Mijlociu împinge prețurile combustibililor în sus

Conflictul din Orientul Mijlociu a avut un impact imediat asupra piețelor internaționale. OMV, unul dintre principalii furnizori de combustibil din Austria, este obligat să achiziționeze petrol la prețuri mai mari pe bursa de la Rotterdam, ceea ce influențează direct costurile la pompe. „Oricine din lumea asta care nu este dispus să plătească prețurile mari pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să plece”, a afirmat Stern.

În acest context, autoritățile austriece lucrează la o strategie pe termen lung pentru a menține prețurile carburanților accesibile consumatorilor. Totuși, senzația de incertitudine rămâne, în timp ce consumatorii sunt îndemnați să acorde prioritate economisirii combustibilului și utilizării responsabile a resurselor disponibile.

Benzina și motorina s-au scumpit luni, 16 martie 2026, cu până la 0,15 lei per litru, comparativ cu prețurile de vineri, în principalele orașe din țară, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

