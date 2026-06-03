Traficul pe aeroportul din Kuweit a fost suspendat după atac.

Aeroportul din Kuweit lovit de drone, mai mulți răniți, potrivit unui anunț făcut de armata kuweitiană.

07:29 - Acum 7 ore Armata americană declară că a „învins” atacurile iraniene cu rachete și drone în Golf

Armata americană a anunțat marți că a „învins cu succes” o serie de atacuri cu rachete și drone iraniene în Golf și a efectuat atacuri de autoapărare asupra insulei Qeshm din Iran.

Comandamentul Central al SUA a negat, de asemenea, afirmațiile Gărzilor Revoluționare iraniene conform cărora ar fi atacat sediul Flotei a Cincea a Marinei SUA din Bahrain și o altă bază aeriană din regiune.

„Iranul a lansat mai multe rachete balistice asupra vecinilor regionali; cu toate acestea, toate nu au reușit să atingă țintele propuse”, a declarat Centcom într-un comunicat.

Două rachete iraniene lansate asupra Kuweitului au căzut scurt sau s-au rupt pe drum, iar trei rachete lansate asupra Bahrainului au fost imediat interceptate de forțele de apărare aeriană americane și din Bahrain.

Armata kuweitiană a declarat că sistemele sale de apărare aeriană interceptează atacuri „ostile” cu rachete și drone.

Ulterior, Centcom a declarat că „un val suplimentar de drone iraniene care încercau să atace forțele americane din Kuweit nu a reușit să afecteze țintele vizate”, mai multe drone fiind doborâte.

Armata americană a doborât, de asemenea, trei drone de atac lansate de Iran „asupra marinarilor civili care tranzitau în mod legitim apele regionale”, a declarat Centcom.

Insula Qeshm este situată în strâmtoarea strategică Hormuz, principalul canal de transport pentru petrolul și gazele din Golf, care a fost închisă efectiv de Teheran de la începutul războiului cu SUA și Israelul, la sfârșitul lunii februarie.

Centcom a declarat că atacurile au vizat o „stație de control militar terestră iraniană” de pe insulă, adăugând că niciun membru al personalului american nu a fost rănit.

Într-o declarație publicată de agenția oficială de știri IRNA, Gărzile Revoluționare au susținut că au atacat instalațiile militare americane ca răspuns la atacul de pe insula Qeshm.

„FALS”, a scris Centcom într-o postare pe X. „Toate atacurile iraniene asupra forțelor americane au eșuat.”

Un armistițiu este în vigoare între Statele Unite și Iran din 8 aprilie, dar discuțiile ulterioare pentru a încerca să pună capăt conflictului într-un mod mai permanent au fost până acum nereușite.

Teheranul a declarat luni că extinderea campaniei Israelului în Liban riscă să pună capăt armistițiului dintre SUA și Iran.

Anterior, forțele americane au lansat o rachetă asupra unei nave care încerca să navigheze spre un port iranian, încălcând blocada americană, scoțând nava din funcțiune.