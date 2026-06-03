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Acum 6 ore
Aeroportul din Kuweit, lovit de drone, mai mulți răniți
Acum 7 ore
Armata americană declară că a „învins” atacurile iraniene cu rachete și drone în Golf
Acum 7 ore
Armata din Kuweit a declarat că a răspuns atacurilor cu rachete și drone
Acum 7 ore
Tensiuni comerciale între Israel și Hezbollah, în cadrul întâlnirii diplomaților de la Washington
Acum 14 ore
Libanul susține că atacurile israeliene asupra sudului țării au ucis 5 persoane și au rănit personalul unui spital
09:04 - Acum 6 ore
03-06-2026

Aeroportul din Kuweit, lovit de drone, mai mulți răniți

Aeroportul din Kuweit lovit de drone, mai mulți răniți, potrivit unui anunț făcut de armata kuweitiană.

Traficul pe aeroportul din Kuweit a fost suspendat după atac.

07:29 - Acum 7 ore
03-06-2026

Armata americană declară că a „învins” atacurile iraniene cu rachete și drone în Golf

Armata americană a anunțat marți că a „învins cu succes” o serie de atacuri cu rachete și drone iraniene în Golf și a efectuat atacuri de autoapărare asupra insulei Qeshm din Iran.

Comandamentul Central al SUA a negat, de asemenea, afirmațiile Gărzilor Revoluționare iraniene conform cărora ar fi atacat sediul Flotei a Cincea a Marinei SUA din Bahrain și o altă bază aeriană din regiune.

„Iranul a lansat mai multe rachete balistice asupra vecinilor regionali; cu toate acestea, toate nu au reușit să atingă țintele propuse”, a declarat Centcom într-un comunicat.

Două rachete iraniene lansate asupra Kuweitului au căzut scurt sau s-au rupt pe drum, iar trei rachete lansate asupra Bahrainului au fost imediat interceptate de forțele de apărare aeriană americane și din Bahrain.

Armata kuweitiană a declarat că sistemele sale de apărare aeriană interceptează atacuri „ostile” cu rachete și drone.

Ulterior, Centcom a declarat că „un val suplimentar de drone iraniene care încercau să atace forțele americane din Kuweit nu a reușit să afecteze țintele vizate”, mai multe drone fiind doborâte.

Armata americană a doborât, de asemenea, trei drone de atac lansate de Iran „asupra marinarilor civili care tranzitau în mod legitim apele regionale”, a declarat Centcom.

Insula Qeshm este situată în strâmtoarea strategică Hormuz, principalul canal de transport pentru petrolul și gazele din Golf, care a fost închisă efectiv de Teheran de la începutul războiului cu SUA și Israelul, la sfârșitul lunii februarie.

Centcom a declarat că atacurile au vizat o „stație de control militar terestră iraniană” de pe insulă, adăugând că niciun membru al personalului american nu a fost rănit.

Într-o declarație publicată de agenția oficială de știri IRNA, Gărzile Revoluționare au susținut că au atacat instalațiile militare americane ca răspuns la atacul de pe insula Qeshm.

„FALS”, a scris Centcom într-o postare pe X. „Toate atacurile iraniene asupra forțelor americane au eșuat.”

Un armistițiu este în vigoare între Statele Unite și Iran din 8 aprilie, dar discuțiile ulterioare pentru a încerca să pună capăt conflictului într-un mod mai permanent au fost până acum nereușite.

Teheranul a declarat luni că extinderea campaniei Israelului în Liban riscă să pună capăt armistițiului dintre SUA și Iran.

Anterior, forțele americane au lansat o rachetă asupra unei nave care încerca să navigheze spre un port iranian, încălcând blocada americană, scoțând nava din funcțiune.

07:46 - Acum 7 ore
03-06-2026

Armata din Kuweit a declarat că a răspuns atacurilor cu rachete și drone

Armata kuweitiană a declarat miercuri că sistemele sale de apărare aeriană interceptează atacuri „ostile” cu rachete și drone.

Națiunea bogată în petrol din Golf, un aliat al SUA, a fost victima atacurilor iraniene de când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul și i-au ucis liderii de rang înalt la sfârșitul lunii februarie.

„Orice sunete de explozii auzite sunt rezultatul interceptării acestor atacuri ostile de către sistemele de apărare aeriană”, a declarat armata la X, fără a specifica originea lor.

Agenția de știri de stat din Kuweit, KUNA, a relatat că sirenele s-au auzit pentru a doua oară în acea noapte.

Luni, Kuweitul a anunțat că a doborât o serie de rachete și drone, iar ulterior, ministerul său de externe a considerat Iranul „pe deplin responsabil pentru aceste atacuri odioase”.

Comandamentul Central al armatei americane a declarat că forțele sale „au interceptat cu succes două rachete balistice iraniene care vizau forțele americane cu baza în Kuweit”.

„Aceste rachete au fost imediat înlăturate și niciun membru al personalului american nu a fost rănit”, se arată într-o postare pe X.

07:21 - Acum 7 ore
03-06-2026

Tensiuni comerciale între Israel și Hezbollah, în cadrul întâlnirii diplomaților de la Washington

Israelul și Hezbollah au schimbat focuri marți, în timp ce reprezentanții libanezi și israelieni s-au întâlnit la Washington pentru discuții directe, secretarul de stat american Marco Rubio afirmând că gruparea militantă reprezintă singurul obstacol în calea unui acord de pace.

Confruntările au avut loc după ce președintele american Donald Trump a declarat luni că a negociat un acord despre care ambasada libaneză la Washington a precizat că, inițial, ar viza doar atacurile israeliene asupra Beirutului și atacurile Hezbollah asupra teritoriului israelian, urmând ca domeniul de aplicare al acestuia să fie extins ulterior.

Israelul se luptă cu Hezbollah de când gruparea a târât Libanul într-un război mai amplu în Orientul Mijlociu, atacând Israelul pe 2 martie în sprijinul Iranului.

Niciuna dintre părți nu a acceptat public acordul lui Trump, iar un înalt oficial al Hezbollah, Mahmud Qomati, a declarat pentru AFP într-o declarație scrisă că gruparea „nu va accepta un armistițiu parțial”.

Agenția Națională de Știri din Liban, controlată de stat, a raportat marți atacuri israeliene, unele dintre ele mortale, asupra a aproximativ 30 de locații din sudul țării.

Între timp, Hezbollah a declarat că a atacat trupele israeliene în teritoriile din sudul Libanului pe care le ocupă, dar nu a revendicat atacurile din Israel.

Armata israeliană a declarat că a interceptat două proiectile din Liban, fără a raporta victime.

Luptele au avut loc în timp ce diplomații israelieni și libanezi se aflau la Washington pentru a patra rundă de discuții directe de la începutul războiului actual.

„Israelul și Libanul pot încheia un acord de pace mâine”, a declarat Rubio în cadrul unei audieri a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA.

El a adăugat: „Israelul nu are pretenții teritoriale în Liban. Hezbollah este obstacolul.”

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat pe X că „se înregistrează progrese pe plan politic și de securitate” după încheierea primei zile de negocieri. O altă rundă este programată pentru miercuri.

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a calificat negocierile, la care Hezbollah se opune ferm, drept „cea mai puțin costisitoare opțiune pentru Liban”.

00:31 - Acum 14 ore
03-06-2026

Libanul susține că atacurile israeliene asupra sudului țării au ucis 5 persoane și au rănit personalul unui spital

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că atacurile israeliene din sudul Libanului au ucis cinci persoane, inclusiv un copil, și au rănit 48.

Printre răniții din atacurile din sud s-au numărat „un medic și cinci angajați ai Spitalului Guvernamental Tebnine, care a suferit pagube într-un alt episod din seria de atacuri efectuate de inamicul israelian împotriva spitalelor și centrelor medicale”, a precizat ministerul într-un comunicat.

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