În urmă cu mai mulți ani, cântărețul a recunoscut că a avut probleme cu drogurile. Totul începuse când avea doar 20 de ani și, din fericire, a reușit să iasă din această dependență. „Aveam 20 de ani când am consumat și eu substanțe interzise. Eram cel puțin regele lumii, iar când mai aveam și substanțele alea nenorocite, gata, nu te mai înțelegeai cu mine. Norocul meu a fost că iubesc sportul foarte mult, iar consumul de substanțe mă oprea din a face sport”, declara Connect-R în urmă cu mai mulți ani.

Artistul a fost invitat duminică, 9 ianuarie, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a răspuns tuturor întrebărilor pe care le-a primit din partea moderatoarei. Una dintre întrebările primite de Connect-R a fost: „Cât timp v-ați drogat?”.

Artistul a vorbit deschis despre acest subiect sensibil. Din fericire, Connect-R a reușit să scape de această depedență de substanțe interzise și îndeamnă pe toată lumea să nu facă acest pas greșit.

„Da, este un adevăr. M-am drogat foarte mult timp. Eram total împotrivă. Am dat la un moment dat de cocaină și cocaina era așa o îmbinare a unei stări de extaz extraordinare cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseala pentru că aveam și 9 concerte într-o săptămână. Eram foarte obosiți și când trăgeam câte o linie de cocaină, până dimineața eram forță. Ne-am dat seama că sistemul imunitar slăbește și a cam trebuit să renunțăm”, a declarat Connect-R, relatează kanald.ro.

Artistul recunoaște că a consumat timp de 6 ani substanțe interzise și a reușit să renunțe la această dependență, după ce organismul său dădea semne că nu mai rezistă.

„Cred că din 2009 până în 2015, cam așa… o făceam la modul constant, zilnic. Efectiv ne dureau organele. Era o transpirație și o răceală pe piept și te trezeai cu palpitații și în momentul ăla am zis, gata, nu mai exista așa ceva. N-a fost greu. Noi am făcut terapie în grup fără să mergem la medic. Toți 6 am zis stop și așa s-a întâmplat”, a mai declarat artistul în cadrul emisiunii de la Kanal D.

