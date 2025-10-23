Incidentul a avut loc noaptea, într-un hotel din Deva

Totul s-a petrecut în noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 1.30, la un hotel din municipiul Deva. O angajată a unității de cazare a sunat la 112, reclamând că mai mulți elevi au fost agresați de un bărbat cazat în același hotel.

La fața locului, polițiștii au găsit o profesoară de 31 de ani, diriginta grupului, care le-a povestit că în jurul orei 0.35, elevii, patru adolescenți de 15 ani, au fost agresați fizic de un bărbat de 42 de ani din județul Cluj.

Potrivit relatărilor, bărbatul, identificat ulterior drept consilierul local Daniel Meze, ar fi fost deranjat de zgomotul produs de elevi și ar fi intrat peste ei în cameră.

„Pe un băiat l-a strâns de gât”

Părinții copiilor au declarat pentru presa locală că unul dintre băieți ar fi fost strâns de gât, iar ceilalți au fost loviți. În urma apelului la 112, echipajele de poliție au constatat agresiunea și au început cercetările.

„În cauză, polițiștii din Deva au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul”, a transmis IPJ Hunedoara.

Ce spune Daniel Meze: „Un incident regretabil pentru care îmi pare rău”

Contactat inițial de publicația Clujenii.ro, Daniel Meze a spus doar că „nu vrea să comenteze” și că a fost „un incident regretabil”. Ulterior, acesta a transmis public un drept la replică detaliat, în care își expune propria versiune a evenimentelor.

„Eram cazat la hotel și doream să dorm, în jurul orei 22.00. Se auzeau zgomote și gălăgie de sus, așa că am urcat să văd de unde vine. Când am bătut la o cameră, mi-a deschis o fată, iar înăuntru erau mai mulți copii, băieți și fete. Le-am spus, pe un ton certăreț, să nu mai facă gălăgie și să meargă fiecare în camera lui. Nu am intrat în cameră, i-am certat de pe hol și am plecat”, a relatat Meze.

Acesta susține că a revenit două ore mai târziu, în jurul miezului nopții, pentru că zgomotele continuau. „Am intrat în cameră și le-am spus să înceteze cu gălăgia, că le dau o «mamă de bătaie». Erau trei fete și mai mulți băieți ascunși, doi pe balcon, unul în baie. Le-am spus ferm să meargă fiecare la locul lui și am plecat. Totul a durat 10-15 secunde. Nu am lovit pe nimeni, nu am pus mâna pe niciun copil”, a precizat consilierul.

El spune că în jurul orei 2.00 a fost trezit de poliție și dus la secție pentru declarații. „Am aflat cu stupoare că copiii au declarat că i-am lovit. Nu am lovit niciun copil. Da, am procedat prost și regret. Trebuia să sun la poliție din start, nu să încerc eu să-i potolesc”, a scris Meze.

Patru plângeri depuse de Meze

Consilierul afirmă că a depus patru plângeri la Poliția Deva, printre care una pentru mărturie mincinoasă împotriva copiilor și altele împotriva polițiștilor care au instrumentat cazul și ar fi „scurs date în presă”.

„Prejudiciul meu de imagine a fost făcut. După ce lucrurile se vor clarifica și se va dovedi că nu am agresat pe nimeni, mă voi îndrepta în instanță împotriva Poliției Deva și a celor care au publicat informații din dosar”, a transmis Meze.

Acesta a cerut scuze public pentru situația creată, dar a insistat că nu a atins pe nimeni: „Regret evenimentul, îmi pare rău că am procedat greșit, îmi cer scuze public. Nu am avut intenția să-i bat sau să-i lovesc. Am vrut doar să-i cert să termine cu gălăgia, ca să pot dormi”.

USR Cluj și Florești se dezic de consilier

După apariția informațiilor în spațiul public, liderii USR s-au delimitat de Daniel Meze, explicând că acesta nu mai are legături directe cu partidul.

Flaviu Udrea, consilier local USR în Florești și fost candidat la primărie, a transmis pentru Clujenii.ro:

„Domnul Daniel Meze a candidat în 2024 din partea alianței Uniți pentru Florești – USR + ARI, o formulă de colaborare limitată la contextul electoral. După alegeri, această alianță nu a continuat la nivelul Consiliului Local Florești, unde domnul Meze nu face parte din grupul de consilieri USR și nu are nicio legătură cu activitatea politică a USR Florești”.

El a adăugat că partidul condamnă orice formă de violență, fizică sau verbală: „Ne delimităm ferm de orice comportament care contravine valorilor noastre și așteptăm ca autoritățile să clarifice circumstanțele incidentului”.

În prezent, ancheta este coordonată de Poliția Municipiului Deva, care urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în noaptea incidentului. Cercetările vizează agresiunea fizică a minorilor, iar în funcție de rezultate, pot fi dispuse măsuri suplimentare.

