Canada construiește o mină de grafit fără motorină

China deține aproape 80% din producția mondială de grafit, un material esențial pentru anodul fiecărei baterii de vehicule electrice (EV), potrivit Auto Nocion. Canada a făcut un pas important pe 19 mai 2026, când premierul Mark Carney a dat startul construcției celei mai mari mine de grafit din G7, situată la nord de Montreal, în provincia Québec.

Această inițiativă este un proiect sustenabil alimentat exclusiv cu energie hidroelectrică, fără utilizarea motorinei.

Prin acest proiect, Canada le oferă aliaților din G7 o sursă sigură de grafit, reducând dependența economiilor democratice de monopolul deținut de China pe piața bateriilor electrice. G7 (Grupul celor Șapte) este format din cele mai dezvoltate și industrializate 7 democrații din lume: Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Japonia (plus Uniunea Europeană, ca participant permanent).

Ce face grafitul atât de important?

În timp ce metale precum litiul, nichelul, cobaltul și manganul atrag toată atenția în dezbaterile despre bateriile EV, grafitul, componenta principală a anodului, este esențial pentru funcționarea acestor baterii. Fără el, nicio baterie nu poate stoca și elibera ionii de litiu necesari pentru alimentarea vehiculelor electrice.

China domină piața globală cu o cotă de 79,4%, potrivit Natural Resources Canada, în timp ce Canada contribuie cu doar 0,7%, producând aproximativ 12.000 de tone metrice anual.

Costurile minei de grafit Matawinie

Mina Matawinie, deținută de compania Nouveau Monde Graphite (NMG), este proiectată să producă anual 106.000 de tone metrice de grafit odată ce va fi complet operațională, ceea ce reprezintă de 8 ori producția actuală a Canadei.

„Aceasta este o schimbare majoră pentru industria noastră”, a declarat Mark Carney, citat de BNN Bloomberg, în timpul ceremoniei de deschidere.

Însă ceea ce face ca acest proiect să fie cu adevărat unic este abordarea sa ecologică. Întregul proces de producție va fi alimentat de energie hidroelectrică, o resursă abundentă și ieftină în Quebec. În plus, mina va utiliza echipamente electrice, precum un încărcător pe roți Caterpillar 950GC alimentat cu baterii, în locul utilajelor diesel tradiționale. Guvernul canadian a alocat 2,71 milioane de euro prin Programul de Inovare Energetică al Resurselor Naturale din Canada pentru a sprijini această tranziție către o producție cu emisii reduse de carbon.

Nouveau Monde Graphite a confirmat decizia finală de investiție pe 15 mai, cu patru zile înainte de startul lucrărilor, după ce a atras o finanțare totală de aproximativ 593 de milioane de euro (645 de milioane de dolari americani), sumă care include și un pachet de credit senior de 308 milioane de euro (335 de milioane de dolari americani) de la creditori federali.

Fondurile publice adăugate la acest proiect sunt substanțiale. Agenția Export Development Canada și Banca de Infrastructură a Canadei oferă un pachet de finanțare de 285 de milioane de euro (459 de milioane de dolari canadieni). În plus, guvernul canadian a semnat un acord de preluare pe o perioadă de șapte ani pentru a cumpăra anual 30.000 de tone metrice de concentrat de grafit pe o bază de tip „take-or-pay” (plătești sau preiei), ceea ce garantează un cumpărător pentru NMG în perioada în care prețurile ar putea înregistra cele mai mari fluctuații. De asemenea, guvernul estimează că proiectul va aduce aproape 1,24 miliarde de euro (2 miliarde de dolari canadieni) în economie.

De asemenea, se estimează că acest proiect va crea peste 1.000 de locuri de muncă în domeniul ingineriei și al meseriilor calificate, deși NMG estimează un număr mai modest, de aproximativ 300 de locuri de muncă permanente odată ce mina va fi operațională.

Planuri ambițioase pentru viitor

Nouveau Monde Graphite are planuri și mai mari pentru viitor: compania intenționează să construiască o fabrică de materiale pentru baterii în Bécancour, Quebec. Aceasta ar transforma concentratul brut de grafit într-un produs sferic și acoperit, gata pentru utilizarea în anoduri.

Dacă proiectul va fi realizat, Canada va avea prima operațiune complet integrată de grafit, de la extracție la rafinare, într-un lanț alimentat exclusiv cu energie hidroelectrică. Totuși, construcția minei Matawinie este doar începutul. Finalizarea și punerea în funcțiune sunt prevăzute pentru sfârșitul anului 2028, iar fabrica din Bécancour este încă în așteptarea unei decizii finale de investiție, care ar putea veni în a doua jumătate a anului 2026.

Mina de grafit Matawinie reprezintă un pas curajos al Canadei spre independența de resursele chinezești și o contribuție semnificativă la lanțul de aprovizionare cu materiale pentru baterii în America de Nord.

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