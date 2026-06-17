Documentul strategic stabilește noi mecanisme de sancționare a Moscovei și măsuri concrete pentru blocarea surselor de finanțare ale Kremlinului, relatează POLITICO.

Prin acest acord istoric, țările membre G7 (Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Canada și Japonia), alături de reprezentanții Uniunii Europene, transmit un semnal de unitate globală în fața agresiunii rusești, într-un moment de maximă tensiune geopolitică.

G7 lovește în veniturile din energie ale Moscovei

Principala componentă a declarației comune vizează sufocarea financiară a mașinăriei de război a Rusiei. Liderii G7 au convenit să extindă măsurile restrictive și să închidă breșele legale prin care Moscova reușea până acum să eludeze sancțiunile internaționale.

Monitorizarea flotei „fantomă”: Se vor aplica reguli mult mai stricte pentru transportul maritim, vizând direct navele folosite de Rusia pentru a exporta petrol peste plafonul de preț impus de Occident.

Se vor aplica reguli mult mai stricte pentru transportul maritim, vizând direct navele folosite de Rusia pentru a exporta petrol peste plafonul de preț impus de Occident. Blocarea tehnologiei cu dublă utilizare: Statele G7 vor penaliza drastic companiile din țări terțe care continuă să furnizeze Rusiei componente electronice și tehnologii ce pot fi folosite în industria de armament.

Statele G7 vor penaliza drastic companiile din țări terțe care continuă să furnizeze Rusiei componente electronice și tehnologii ce pot fi folosite în industria de armament. Sancțiuni pe sectorul bancar: Noi instituții financiare care facilitează tranzacțiile rusești pentru achiziții militare vor fi deconectate de la sistemul financiar occidental.

Sprijin pe termen lung pentru Kiev

Pe lângă izolarea economică a Rusiei, declarația comună pune un accent deosebit pe reziliența Ucrainei. Liderii G7 au asigurat Kievul că ajutorul financiar și militar nu va scădea în intensitate, fiind planificate pachete de asistență multianuală.

„Ne luăm angajamentul să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a asigura o pace justă și durabilă. Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile provocate”, se arată în textul oficial al declarației. Declarația vine la sfârșitul unei zile marcate de o convergență neașteptată între Trump și alți membri G7. Marți, Trump a sugerat, de asemenea, că este gata să reintroducă sancțiunile asupra petrolului rusesc, suspendate anterior de Washington până la mijlocul lunii iunie. „Acest G7 este un moment de semnal de alarmă strategic”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron într-un videoclip postat după cina festivă a liderilor, în care a subliniat că aceste decizii au fost susținute de toți membrii G7, inclusiv de SUA.

O parte importantă a discuțiilor s-a concentrat pe utilizarea activelor suverane rusești, înghețate în instituțiile occidentale, pentru a finanța reconstrucția Ucrainei și pentru a cumpăra armament destinat armatei ucrainene, un subiect intens dezbătut în ultimele luni de juriștii și economiștii din blocul occidental.

Unitari în fața provocărilor globale

Adoptarea acestui document vine să risipească speculațiile privind o eventuală „oboseală” a Occidentului în ceea ce privește ajutorul acordat Kievului.

Deși negocierile din culise au fost complexe, forma finală a declarației arată că marile puteri democratice își mențin o poziție intransigentă în raport cu președintele Vladimir Putin.

Măsurile anunțate la summitul G7 urmează să fie transpuse în pachete legislative naționale de către fiecare stat membru în perioada imediat următoare, implementarea lor fiind monitorizată de un grup de lucru specializat.

Donald Trump a cerut marți Rusiei să încheie un acord de pace cu Ucraina și a promis că va face tot ce-i stă în putinţă pentru a pune capăt războiului, după o întâlnire pe care președintele american a catalogat-o „foarte bună” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi ceilalți lideri din G7, relatează Reuters.

