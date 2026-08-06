Proiectul vizează reducerea costurilor energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, informează un comunicat de presă al companiei.

Contractul a fost atribuit unei asocieri formate din LSG Building Solutions, Demcar 2000, LSG Building Solutions GmbH şi Institutul de Cercetare şi Producţie în Electrotehnică ICPE Electrocond Technologies.

Investiţia include construirea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 12,6 MWp şi un sistem de stocare a energiei de 17,88 MWh, racordate la uzina electrică de 20 kV a aeroportului.

„Proiectul va fi implementat cu celeritate, până în decembrie 2027”, a transmis CNAB.

Acesta reprezintă prima etapă a unui plan mai amplu, care prevede dezvoltarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate totală de 31,5 MWp şi un sistem de stocare a energiei de 30 MWh.

Scopul este creşterea independenţei energetice a aeroportului, reducerea impactului asupra mediului şi alinierea la obiectivele de sustenabilitate stabilite la nivel naţional şi european.

Pentru această etapă, CNAB a obţinut o finanţare nerambursabilă de 132,04 milioane de lei, fără TVA, prin programul „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei”.

Programul este finanţat din Fondul pentru Modernizare şi gestionat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

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