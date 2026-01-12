Control fără precedent, cu 100 de agenți

Controalele au avut loc la depoul companiei de transport public din Frankfurt am Main, situat pe Mannheimer Straße, lângă gara centrală. Aproximativ 100 de polițiști și vameși au verificat autocare turistice timp de opt ore, duminică.

„Este o acțiune unică la nivel național. Frankfurt este un nod esențial pentru transportul cu autocarul”, a declarat șeful operațiunii, Jörg Lang.

Autocarele au fost oprite pe autostradă și în zona gării, apoi escortate în depou pentru verificări tehnice, de documente și de marfă.

Frâne defecte și șoferi epuizați

Controalele au scos la iveală probleme grave. Un autocar cu etaj, înmatriculat în Bosnia și Herțegovina, a fost scos imediat din trafic.

„Sperăm că mai poate frâna”, au spus reprezentanții autorității regionale din Darmstadt, în timp ce verificau roțile. Zgomotul produs la oprirea motorului a confirmat că autocarul circula cu suspensia defectă, iar frânele și servodirecția nu funcționau.

Pasagerii au fost obligați să coboare, să-și ia bagajele și să-și continue drumul pe cont propriu. „În această stare, continuarea călătoriei este imposibilă. Este extrem de periculos”, au spus agenții.

Gălețile verzi cu carne la garniță au pus pe jar vama

Polițiștii au verificat și timpii de condus. Situațiile descoperite au fost alarmante. „Unii șoferi sunt deja pe drum de 26 de ore. Am avut și cazuri cu peste 30 de ore”, au explicat polițiștii specializați în transportul de persoane.

În timpul scanării bagajelor, valize, pachete, sacoșe, două găleți verzi dintr-un autocar românesc au atras atenția vameșilor. Pe aparatul cu raze X apărea doar o masă compactă, întunecată.

„Amestecul este atât de dens, încât nu putem vedea dacă este ceva ascuns înăuntru”, a explicat un inspector vamal.

Capacele au fost desfăcute, iar conținutul a fost verificat inclusiv cu o lingură. Telefonic, proprietarul a explicat că în interior se afla carne de porc fiartă, conservată în untură, adică renumita carne la garniță. Verificarea a confirmat explicația, iar gălețile nu au încălcat legea.

Țigări în exces și un lichid misterios

În același autocar, polițiștii au descoperit opt cartușe de țigări ascunse pe un scaun. Proprietarul a fost obligat să plătească taxele aferente. O sticlă PET cu un lichid roșu, cu miros puternic, a ridicat și ea semne de întrebare. Nu era alcool și nu era suc. Cum nu încălca nicio lege, pasagerului i s-a permis să o păstreze.

La finalul operațiunii, alte două autocare au fost scoase din circulație din cauza defecțiunilor tehnice. Unul a fost escortat la inspecția tehnică, iar altul a fost lăsat parcat.

„Așteptăm mereu. Dar dacă trebuie control, trebuie control”, a spus un pasager epuizat, aflat de peste 24 de ore în autocar.

Pasagerii care nu au putut continua drumul au fost îndrumați spre gară, pentru a-și găsi alte variante de transport.