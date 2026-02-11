Sentința nu este definitivă

Judecătorii prahoveni au decis miercuri ca agresorul să își petreacă restul zilelor în spatele gratiilor după fapta de o cruzime extremă comisă împotriva partenerei sale.

Constantin Marian Munteanu a fost condamnat la închisoare pe viață de către magistrații Tribunalului Prahova. Acesta a primit pedeapsa maximă după ce, vara trecută, și-a atacat mortal partenera gravidă cu un topor.

Magistrații l-au găsit vinovat de omor calificat asupra unui membru de familie și tulburarea ordinii publice. Atacul a fost de o violență extremă: bărbatul a folosit un topor cu o coadă de 80 cm și un tăiș de 20 cm, loviturile fiind fatale. Victima, o tânără de doar 22 de ani, nu a avut nicio șansă de scăpare în fața ferocității agresorului.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța l-a obligat pe bărbat la plata unor daune morale substanțiale. Conform sentinței, acesta trebuie să achite copiilor și rudelor victimei o sumă totală ce depășește 600.000 de euro.

De asemenea, instanţa a dispuns recoltarea probelor biologice de la Munteanu Constantin Marian, în vederea determinării profilului genetic şi înscrierii în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Un nou caz Teodora: tânără de 22 de ani, însărcinată, ucisă de partenerul ei cu toporul, chiar în fața copiilor

Pe 17 unie 2025, tragedia Teodorei Marcu s-a repetat în Boldești-Scăeni, județul Prahova, acolo unde o tânără de 22 de ani, însărcinată, a fost ucisă de concubinul său în vârstă de 37 de ani, chiar în fața copiilor, informează Observator.news.

Femeia a fost atacată de bărbat cu un topor, după ce a refuzase să se împace cu agresorul și voia să se mute la părinți.

Camerele de supraveghere au surprins momentul atacului. Victima a căzut la pământ după prima lovitură, dar agresorul a continuat să o lovească de mai multe ori.

„Poliţiştii au reuşit identificarea şi depistarea acestuia la scurt timp ca fiind un bărbat de 37 de ani din oraşul Boldești-Scăeni care se află la acest moment în custodia poliţiei”, a transmis la acea dată Poliția Prahova. Bărbatul din Prahova a fugit apoi de la locul crimei, dar a fost prins repede de polițiști.

Victima, mamă a doi copii și însărcinată în două luni, decisese recent să se despartă de concubin și să se mute la părinți. Tânăra reclamase anterior comportamentul agresiv al bărbatului la poliție. În ciuda ordinelor de protecție emise, acestea nu au fost suficiente pentru a preveni tragedia.

Cazul seamănă cu unul similar care a avut loc recent, pe 1 iunie 2025, lângă București. Teodora Marcu, o tânără de 23 de ani, a fost ucisă de fostul iubit, în cartierul Cosmopolis, în timp ce își ținea fetița de trei ani în brațe. Tânăra, deși se despărțise de bărbatul agresor, trăia de ani în teroare, fiind amenințată constant de Robert Lupu.









