Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat un raport preliminar pentru un proiect de lege care vizează introducerea Conturilor de Economii și Investiții (CEI) pentru pensii, similare celor din SUA, informează publicația Profit.ro.

Acestea reprezintă un instrument financiar inspirat din celebrele conturi 401(k) și IRA din Statele Unite, și sunt destinate economisirii pentru pensie prin investiții în piața de capital, beneficiind de un regim fiscal special.

Ce sunt Conturile de Economii și Investiții (CEI) pentru pensii

Potrivit proiectului legislativ, CEI reprezintă o alternativă flexibilă și voluntară la Pilonul II, III și pensiile ocupaționale.

Persoanele fizice vor putea economisi și investi fonduri în acțiuni, obligațiuni, ETF-uri sau alte instrumente financiare reglementate, cu posibilitatea de a alege între două regimuri fiscale distincte:

CEI cu regim de scutire (CEI-S) – contribuțiile nu sunt deductibile fiscal, însă veniturile și câștigurile obținute la retragere sunt scutite de impozit. CEI cu regim de deductibilitate (CEI-D) – contribuțiile sunt deductibile fiscal, dar veniturile și câștigurile sunt impozitate la retragere. În plus, și angajatorii pot contribui la acest tip de cont, cu o limită de 33% din salariul de bază lunar al angajatului.

Modele americane pentru pensii CEI

Când se pot retrage banii de la pensii pe model SUA

Contribuțiile sunt voluntare, iar titularul contului poate alege să fie deductibile fiscal și impozitate la retragere sau să fie nedeductibile, dar neimpozitate la retragere.

Câștigurile din investiții (câștiguri de valoare, dividende, dobânzi/cupoane) vor fi integral neimpozitate.

Aceste contribuții nu se amestecă în bugetul de stat, iar beneficiarul alege unde să investească: acțiuni, obligațiuni, ETF-uri etc.

Retragerile au loc la momentul pensionării, dacă nu intervin situații speciale.

Fondurile acumulate în CEI pot fi retrase doar la pensionare, în cazul pensionării anticipate sau în cazul pensionării pentru invaliditate sau după atingerea vârstei de 65 de ani.

Pensiile pe model SUA, adoptare rapidă în Parlament

Inițiativa legislativă a fost propusă de parlamentarii PNL și USR, având sprijinul PSD, AUR, UDMR și al unor deputați neafiliați.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat înainte de vacanța parlamentară și a fost recent dezbătut de comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților, care au avizat favorabil inițiativa.

Aceasta urmează să fie supusă votului final în plen, iar dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Noile Conturi de Pensii CEI

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În procesul legislativ, denumirea inițială a acestor conturi – Conturile Individuale de Investiții pentru Pensii (CIIP) – a fost schimbată de Senat în Conturile Individuale de Investiții pentru Viitor (CIIV).

În urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și ASF, denumirea finală a devenit Conturile de Economii și Investiții (CEI).

Avantajele fiscale ale CEI

Beneficiarii CEI vor avea parte de facilități fiscale importante. Câștigurile din investiții, inclusiv dividendele și dobânzile, vor fi scutite complet de impozit.

În plus, veniturile obținute prin tranzacții bursiere în cadrul acestor conturi nu vor fi incluse în baza de calcul pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii pe întreaga perioadă de deținere a contului.

Deputatul USR Claudiu Năsui, unul dintre inițiatorii proiectului, a explicat că CEI sunt inspirate din cele mai de succes modele de planuri private de pensie din lume, precum cele din Statele Unite.

„Pentru cine nu știe, conturile acestea sunt probabil cel mai de succes plan privat de pensie din lume. Sunt unul dintre motivele pentru care piețele financiare americane au ajuns să fie extrem de puternice. Și au permis la milioane de americani să devină investitori economisind pentru pensie prin bursă”, a declarat acesta.

Cum funcționează conturile CEI de pensii

Orice persoană fizică poate deschide unul sau mai multe conturi CEI, fie direct, fie prin intermediul angajatorului, la unul sau mai mulți administratori autorizați.

Fondurile din aceste conturi nu vor fi utilizate pentru alte scopuri, fiind separate de bugetul de stat, iar investițiile pot fi realizate pe piețe reglementate din Uniunea Europeană sau din alte țări membre ale OCDE.

Totuși, există anumite restricții: nu se pot face investiții în instrumente financiare derivate, cu excepția celor utilizate pentru replicarea indicilor sau pentru acoperirea riscurilor (hedging).