Cine transmite la TV Universitatea Craiova - FCSB. La ce oră începe meciul

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Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni sâmbătă, 19 septembrie 2026, de la ora 20.30, în cadrul etapei a zecea din SuperLiga României.
Duelul din Bănie va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Partida este programată în etapa a 10-a din SuperLiga și se joacă pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.
După nouă etape jucate, Universitatea Craiova se află pe locul al treilea în campionat, cu 17 puncte.
În ceea ce privește FCSB, nu trece printr-o perioadă excelentă. Mai precis, în ultimele patru runde, gruparea roș-albastră a înregistrat trei înfrângeri și o remiză.
FCSB a terminat la egalitate luni seara, 14 septembrie 2026, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă.