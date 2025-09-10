Fotografiatul devine o artă la îndemâna oricui

Cu noul sistem AI Flash, fiecare cadru primește exact lumina de care are nevoie – naturală, echilibrată, caldă.Culorile nu se pierd în beznă, iar atmosfera rămâne autentică.

Așa vei ajunge să te bucuri de fotografii care surprind nu doar imaginea, ci și energia momentului. Imaginează-ți un selfie cu gașca, într-un club plin de lumini și fum, sau o fotografie făcută pe fugă la miezul nopții. Cu OPPO Reno14, fiecare cadru iese bine din prima – fără zeci de încercări și fără editări în plus. Iar pentru poveștile vizuale mai elaborate, AI Editor îți oferă libertatea să reîncadrezi, să corectezi expresii (chiar și acele poze cu ochii închiși) sau să adaugi creativitate – totul instant. În câteva secunde, fotografia ta e gata de urcat pe Instagram.

Stabilitatea unui cadru perfect

Dacă vorbim de atmosfera de party, un lucru e cert: nopțile nu seamănă între ele. Uneori vrei să surprinzi energia întregului grup pe ringul de dans, alteori un detaliu care îți atrage privirea – lumina care se joacă pe chipurile voastre sau un toast spontan la miezul nopții. Sistemul triplu de camere al lui Reno14 – cel principal de 50 MP care aduce claritate, un ultra-wide pentru cadre largi și un teleobiectiv ce captează detalii, te ajută să creezi amintiri memorabile. Iar cu stabilizarea optică și modul Night, fotografiile rămân clare și echilibrate chiar și în mișcare sau lumină slabă.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Magia AI care înțelege momentul

OPPO Reno14 nu doar captează, ci îmbunătățește instant fiecare fotografie. AI Flash Photography combină senzorii avansați, triple flash-ul și procesarea inteligentă pentru imagini luminoase și naturale, indiferent de condiții. Telefonul echilibrează singur cromatica și lumina. E ca și cum ar înțelege povestea pe care vrei să o surprinzi, fără ca tu să mai pierzi timp cu setările.

Și pentru că amintirile nu se rezumă doar la fotografii, atunci când vrei să filmezi cu rezoluția 4K HDR cu AI integrat, fiecare cadru își păstrează autenticitatea, pentru experiențe gata de distribuit și împărtășit..

Fii starul oricărei petreceri

Noul design al OPPO Reno14 transformă telefonul într-un accesoriu care atrage toate privirile. Modelul Pearl White oferă reflexii elegante carcasei, prin tehnologia utilizată în premieră – Iridescent Glow Process, în timp ce modelele Forest Green și Mint Green aduc un aer fresh și cool, perfect pentru nopți pline de energie. Indiferent unde te prind zorii, Reno14 te face să te simți starul propriei petreceri. Totul într-un dispozitiv ultra-subțire, de doar 7,42 mm și puțin peste 180 g – elegant și ușor de purtat oriunde.

OPPO Reno14 nu este doar un telefon, ci partenerul care păstrează vii nopțile pline de distracție. Fiecare fotografie, fiecare clip, fiecare detaliu rămâne autentic – exact așa cum l-ai trăit.Iar amintirile tale nu sunt doar bine păstrate, sunt exact așa cum le trăiești.

Sursă foto: OPPO

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE