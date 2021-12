Copiii unei școli din București au împodobit brazi de Crăciun și i-au donat unor spitale și centre sociale. „Toți oamenii trebuie să se bucure de sărbători”

În curtea școlii de pe strada Dridu e o hărmălaie de nedescris marți, 21 decembrie. Copii mai mari și mai mici, cărora abia li se văd ochii din cauza căciulii și fularului, însoțiți de părinți, stau în grupuri-grupulețe.

26 de brazi pentru 26 de bucurii

Sunt nerăbdători să se aprindă luminițele din brazii pe care i-au lăsat în clase, lângă geamuri.

„Este un proiect prin care ne propunem să marcăm alături de elevi și colegi venirea Sărbătorilor de Iarnă. Fiecare clasă împodobește câte un brăduț și în fiecare an se abordează o anumită temă. Anul acesta am ales ca temă împlinirea a 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I. Fiecare clasă a primit câte un brăduț și o instalație și ei și-au pus amprenta așa cum au dorit”, spune directorul Școlii 178, Florin Lixandru.

De la cei mai mici, din clasa 0, până la cel mai mari, de clasa a VIII-a, toți elevii au contribuit la împodobirea brazilor artificiali. În total, 26.

Scopul proiectului este acela de a-i învăța pe copii să fie generoși și de a-i educa prin joacă și prin folosirea imaginației, spune directorul școlii. Brazii vor fi donați unor centre sociale și în spitale, iar decizia aparține fiecărei clase.

Spre exemplu, un brad va ajunge la Școala Specială nr. 5, un altul, la un centru pentru copii. De alți patru brazi se vor bucura copiii internați în patru săli de la Spitalul Obregia.

Unul dintre brazii care vor fi donați

„Pentru cel mai bun paznic”

„Copiii mei au vrut să-l doneze paznicului lor preferat. Este un domn care mai închide ochii când elevii fac nereguli. De exemplu, ei nu au voie să iasă din curtea școlii în pauza mare, dar acest paznic îi mai lasă și fără bilet de voie să meargă la magazin, afară, spre exemplu”, spune diriginta unei clase.

„E paznicul lor preferat, așa au zis, și au vrut să-și arate recunoștința”, explică profesoara.

Citate din discursurile Regelui Mihai, puse în globuri de plastic

„Identitate și demnitate”

Pentru că de acest Crăciun tema aleasă a fost marcarea a 100 de ani de la nașterea ultimului rege al României, elevii au folosit ornamente cu ilustrații și simboluri ale Casei Regale: globuri din plastic transparente în care au introdus fotografii cu Regele Mihai și Regina Maria, poze printate și agățate direct în brad, citate din discursurile lui Mihai I.

„Cele mai importante lucruri de dobândit, după libertate și democrație, sunt identitatea și demnitatea”, este unul dintre ele.

Ce spun copiii

Miercuri seară, luminile celor 26 de brazi au fost aprinse simultan, în aplauzele copiilor. Moș Crăciun le-a făcut și el o vizită și le-a amintit să învețe, „inclusiv în vacanță”. Copiii au râs când au auzit asta.

Bradul făcut de clasa a VI-a C va fi donat „paznicului lor preferat”

„Este normal să facem asta, toți oamenii trebuie să se bucure de sărbători”, spune un puști de 12 ani din clasa a VI-a, când e întrebat cum de s-au gândit să împodobească și să doneze brazii. Cu aceeași seninătate cu care răspunde, copilul se joacă cu o minge de fotbal, mutând-o ba sub un picior, ba sub celălalt.

„Mi-a plăcut să împodobesc bradul, am ajutat-o pe doamna să pună globuri în el. La clasa fratelui meu am pus globuri cu sclipici”, spune Carla.

„Anul trecut, din cauza pandemiei, nu am putut face brazi și a fost trist”, spune un alt elev, Andrei, din clasa a VI-a.

„Am învățat multe lucruri despre regele Mihai și eu mă bucur că îi facem și pe alții fericiți”, afirmă și Ema, 10 ani.

