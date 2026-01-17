Conflictul s-a petrecut în extravilanul localității din județul Brăila, iar în plină ceartă, unul dintre copii a scos un cuțit și l-a atacat pe celălalt.

Tatăl victimei a apelat serviciul de urgență 112 la ora 16.40, solicitând ajutor.

Echipajele medicale au intervenit rapid, însă din cauza rănilor grave suferite de copil, inclusiv la nivelul plămânilor, medicii iau în calcul posibilitatea unui transfer la Spitalul pentru Copii din Galați pentru intervenții chirurgicale de specialitate.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Însurăței au demarat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele incidentului.

Autoritățile verifică modalitatea prin care un copil de zece ani a avut acces la o armă albă și cine era responsabil de supravegherea minorilor în acel moment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE