Tragedia vine pe fondul unei scăderi semnificative a cazurilor de infecții respiratorii în județ. În perioada 6-12 aprilie 2026, DSP Brașov a raportat 697 de cazuri de infecții respiratorii, față de 1.540 în intervalul 30 martie – 5 aprilie 2026.

„Nu s-au înregistrat cazuri de gripă clinică”, au transmis reprezentanții DSP Brașov. Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare a scăzut la 436, de la 1.219 cazuri în săptămâna precedentă, iar cazurile de pneumonie au coborât de la 307 la 261.

Nu a fost confirmat niciun caz de gripă prin teste de laborator. Situația rămâne sub monitorizare atentă de către autoritățile de sănătate publică.

