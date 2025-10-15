Bărbatul și-a ieșit din fire în momentul în care a aflat că cei doi colegi s-au certat. Pentru a-i aplica o corecție, agresorul s-a năpustit asupra copilului cu o ploaie de lovituri. Scenele șocante s-au petrecut sub ochii îngroziți ai altor elevi, în apropierea școlii, la scurt timp după ce băiatul a ieşit de la ore şi se îndrepta spre casă.

Episodul violent a fost surprins de camerele de supraveghere. Bărbatul poate fi văzut când coboară din maşină şi se năpustește cu pumnii asupra băiatului de 13 ani. După incident, elevul și-a sunt mama și au mers la Poliție pentru a depune plângere.

„La data de 14 octombrie, în jurul orei 16.30, la sediul Poliţiei Municipiului Brăila, s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul că fiul său de 12 ani ar fi fost agresat. Conform sesizării, la aceeaşi dată, în jurul orei 15.10, minorul de 12 ani, în timp ce se afla pe Calea Călăraşilor din municipiul Brăila, în apropierea unei staţii de autobuz, ar fi fost agresat de un bărbat de 48 de ani. Totodată, femeia a solicitat îngrijiri medicale pentru fiul său”, a precizat Elena Ostache, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz sub aspectul săvârşirii infracţunii de lovire sau alte violenţe.

Potrivit Codului Penal, lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

