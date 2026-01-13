Mama băiețelului, în vârstă de 40 de ani, a fost acuzată de omor prin imprudență, abuz grav asupra copilului și infracțiuni legate de droguri. Incidentul a avut loc miercuri, când trei copii se jucau în dormitorul femeii, relatează The Sun.

Femeia a auzit o împușcătură puternică și a alergat în cameră, unde l-a găsit pe fiul său împușcat în cap. O armă se afla pe jos, într-un dulap deschis.

Potrivit procurorului districtual din Blount County, Pamela Casey, în momentul incidentului, doar mama se afla acasă împreună cu cei șase copii ai săi: două fete de patru ani, o fată de opt ani, o fată de nouă ani, un băiat de 13 ani și Noah, în vârstă de doi ani.

Noah a fost găsit de polițiști în viață, deși suferise o rană prin împușcare la nivelul capului. A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au putut să-i salveze viața. Un ofițer din Blount County a explicat că vremea nefavorabilă a împiedicat folosirea unui elicopter pentru transportul băiețelului.

Cazul este investigat intens, iar procurorul Casey a confirmat că rana fatală nu a fost auto-provocată.

„Cercetările la fața locului au arătat că proiectilul a trecut prin craniul copilului de doi ani, prin perete, a lovit tavanul și s-a oprit pe canapea”, a declarat Casey.

La locuință au fost găsite cel puțin patru arme la îndemâna copiilor, conform autorităților.

În cadrul unei conferințe de presă, Casey a subliniat importanța securizării armelor de foc: „Sunt copii, o armă nu este o jucărie, iar acest lucru nu este un moment educativ pentru un copil mic. În acest caz, lecția a venit prea târziu”.

„Un copil nu percepe pericolul atunci când vede o armă. Vede ceva familiar. Dacă ne gândim, copiii noștri se joacă cu pistoale cu apă, iar acești copii mici nu înțeleg diferența. O neînțelegere poate duce la o tragedie în câteva secunde”.