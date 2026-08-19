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Amenda în cuantum de 432 de lei a fost aplicată de polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere, după ce oamenii legii s-au autosesizat în urma clipului video apărut în spațiul public, potrivit România TV.

În imagini se observa cum minorul rula în mașinuță, pe banda de circulație la o oră cu trafic intens, în timp ce tatăl său îl ghida cu o telecomandă. În filmare se observă cum bărbatul taie calea unui autoturism și merge în fața mașinilor parcate, dar și a altora oprite la semafor. Ulterior, acesta traversează intersecția și continuă drumul tot pe șosea.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a fost identificat un bărbat în vârstă de 43 de ani. Acesta a fost chemat la sediul unității de poliție pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul care putea avea consecințe tragice.

Acesta a fost amendat contravențional pentru nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice. Oamenii legii au atras atenția că mașinuțele electrice de jucărie nu sunt destinate utilizării pe drumurile publice, ci exclusiv în spațiile de agrement, în parcuri sau pe trotuare, sub directa și imediata supraveghere a adulților.

Cazul a redeschis dezbaterea privind siguranța copiilor în marile aglomerări urbane și responsabilitatea părinților pe arterele intens circulate. Polițiștii avertizează din nou că lipsa de atenție sau teribilismul în trafic pot duce la accidente rutiere cu consecințe ireversibile. În acest caz, polițiștii au sesizat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

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