Tragedie în Oradea: apel la 112 în jurul orei 7.50

Luni dimineață, în jurul orei 7.50, un apel la 112 anunța că un minor a căzut de la înălțime, lângă un bloc de locuințe cu opt etaje, situat pe strada Eforiei din municipiul Oradea.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de intervenție.

„La adresa indicată s-au deplasat de urgență echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea, precum și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea.

Din nefericire, în ciuda intervenției rapide, medicul SMURD ajuns la fața locului a declarat decesul minorului, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viața”.

Copilul purta uniformă școlară în momentul tragediei

Poliția și celelalte instituții abilitate continuă cercetările pentru a clarifica modul în care s-a produs tragedia. „La data de 26 ianuarie a.c., la ora 7.50, poliţiştii orădeni au fost sesizaţi, în urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor prin S.N.U.A.U. 112, că o persoană ar fi căzut de la înălţime, de pe terasa acoperişului unui bloc de locuinţe, cu 9 etaje, de pe strada Eforie din municipiul Oradea, judeţul Bihor. La faţa locului s-au deplasat, de îndată, poliţiştii de ordine publică orădeni, cei ai Biroului de Combatere a Infracţiunilor contra Persoanei din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea şi specialişti criminalişti. Din nefericire, personalul medical a constatat decesul persoanei, la faţa locului. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. În prezent, nu există suspiciunea că persoana ar fi fost victima vreunei infracţiuni”, au transmis reprezentanții IPJ Bihor.

Conform jurnaliștilor Bihor Online, la momentul în care a căzut de pe terasa blocului, copilul purta o uniformă a Colegiului Național Onisifor Ghibu.



