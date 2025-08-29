Incidentul a avut loc, vineri după-amiază, în localitatea Broscoşeşti din judeţul Vaslui. O persoană a sunat la 112 şi a anunţat că a găsit, pe drum, un copil inconştient. În apropierea sa se afla o trotinetă electrică. Acolo a fost trimisă de urgenţă o ambulanţă.

„Victima prezintă un traumatism cranian şi a fost transportată la Spitalul Municipal Huşi. Starea lui se menţine gravă. Trotineta era electrică şi copilul a fost găsit căzut pe stradă, lângă trotinetă, de către un trecător. Nu se ştie cât a stat căzut acolo. Momentul căderii nu a fost văzut de nimeni”, au transmis reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Nu este prima dată când se întâmplă un accident pe o trotinetă electrică. O fată de 15 ani din judeţul Argeş a murit luni, 21 aprilie, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică condusă de un prieten care are 16 ani, a relatat news.ro.

Poliția Română a lansat joi, 21 august 2025, un apel emoționant pentru părinții copiilor care au trotinete. Conform unui mesaj video publicat de instituție, anual, sute de copii ajung la spital din cauza accidentelor cu trotinete.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE