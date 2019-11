De Cristina Radu,

Povestea Irinei*, mama băiețelului, a fost prezentată de Libertatea în vara acestui an

După 10 ani de violențe și jigniri, a ajuns în fața magistratului Veronica Munteanu, de la Judecătoria Sectorului 6, pentru ajutor, dar a dat de alte umilințe.

Judecătoarea i-a reproșat Irinei că nu a povestit abuzurile părinților săi, a ironizat-o și a acuzat-o că nu își asumă alegerile făcute. Un fragment din înregistrarea audio a ședinței de judecată se găsește aici

Astăzi, bărbatul l-a luat agresiv pe copil de lângă bunica sa, când se întorcea de la școală.

Băiețelul a fost recuperat de polițiști de la familia tatălui, care a spus inițial că nu știe nimic de copil.

Deși l-a luat agresiv pe băiat, bruscând-o pe bunica maternă, un polițist îi găsește scuze, la fel ca judecătoarea Munteanu: „Trebuie să-l înțelegem și pe el un pic, că e tatăl copilului”.

Totul s-a întâmplat vineri dimineață, când băiatul se întorcea de la școală însoțit de bunica la care locuiește acum și de o vecină.

Tatăl copilului, însoțit de fratele său, i-au urmărit pe stradă, au bruscat-o pe mama Irinei, au trântit-o pe asfalt și au fugit cu copilul. Vecina nu a putut decât să alerteze poliția și să o ducă pe mama Irinei în casă. Femeia a fost dusă apoi la spital, pentru că a reclamat o stare de rău după ce a fost îmbrâncită și a căzut, apoi s-a speriat că i-a fost luat copilul.

Polițiștii s-au dus acasă la tatăl băiatului, unde au dat de mama acestuia. Inițial, femeia a negat că știe ceva de copil. Câteva minute mai târziu, însă, fratele Irinei, care i-a însoțit pe polițiști, l-a auzit pe băiat țipând în curtea casei, unde era ținut cu forța de bunica paternă.

Tatăl copilului a fost dus încătușat la secția de poliție, pentru a fi audiat și a se stabili dacă va fi pus sub acuzare.

Polițist: „E și vina mamei, uneori mai trebuie să lași de la tine”

După ce s-a asigurat că băiatul ei este bine, Irina a mers la poliție să facă o plângere pe numele fostului său partener de viață.

După ce ne-a povestit la telefon ce s-a întâmplat, am însoțit-o pe mama băiatului la secția de poliție. De pe hol, pentru că nu am putut intra în sala unde femeia a stat de vorbă cu polițiștii, am auzit cum unul dintre polițiști o certa pe femeie. Polițistul se numește Mihai Țiglea și este adjunctul șefului Secției 20 Poliție.

Îmi vin dracii și pe tine, lasă-mă, că știu eu ce am de făcut. Vă dau dracului pe amândoi și nu mai fac nimic. Polițistul Mihai Țiglea se răstește la mama copilului:

Mai târziu, același polițist a făcut afirmații șocante într-o discuție cu avocata Irinei, la care am asistat.

Polițistul a spus, printre altele, că mama băiatului este vinovată pentru situația în care se află acum și că ar trebui să fie mai înțelegătoare cu fostul său partener, să-l lase să-și vadă copilul.

„Cei doi ar trebui să ajungă la o înțelegere. Uneori, mai trebuie să lași de la tine. S-a ajuns prea departe și eu cred că și ea a avut o vină. (…) Eu i-aș duce pe amândoi la 9 (fostul Spital nr. 9 de boli mintale, actualul Spital de Psihiatrie ”Alexandru Obregia”, n.r.) și i-aș închide acolo, să conștientizeze. Le-am zis: luați și tăiați copilul pe din două, ca să terminați. Nu judecăm și noi un pic? Trebuie să-l înțelegem și pe el un pic, că e tatăl copilului”, i-a spus polițistul Mihai Țiglea avocatei.

Mama copilului îl acuză de răpire

După câteva ore în care a dat declarații, Irina a obținut un ordin de protecție provizoriu, pentru ea, mama ei și pentru copil.

Familia Irinei urmează să facă mai multe plângeri pe numele tatălui băiețelului. Una dintre ele va fi pentru loviri și alte violențe, în legătură cu agresarea bunicii băiatului.

O altă plângere va fi pentru răpire, întrucât există o hotărâre judecătorească prin care domiciliul băiețelului a fost stabilit la mamă, iar copilul a fost luat cu forța de pe stradă și dus la locuința familiei tatălui acestuia.

Instanța a stabilit ca băiatul să stea la mamă

Irina vrea să obțină în instanță custodia exclusivă a copilului. Până atunci, însă, printr-o hotărâre judecătorească pronunțată săptămâna trecută, care nu este definitivă, dar un judecător a decis ca ea să fie pusă imediat în executorie, domiciliul băiețelului de 7 ani a fost stabilit la mamă. Tatăl are drept de vizite, printr-o altă decizie, dar doar în weekend-uri.

Nici hotărârea privind domiciliul și nici programul de vizite nu l-au împiedicat pe fostul partener de viață al Irinei să îl ia cu forța pe băiețel.

*Numele victimei a fost schimbat pentru a-i proteja identintatea.

