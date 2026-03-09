Dictatorul Kim Jong-un analizează cum a gestionat Trump cazul Khamenei și poate relua discuțiile cu SUA

Coreea de Nord a reproșat, weekendul trecut, Statelor Unite și Israelului „războiul de agresiune” împotriva Teheranului, însă presa de stat de la Phenian nu a relatat despre moartea ayatollahului Ali Khamenei și a altor membri ai conducerii iraniene, a notat CNN într-o analiză publicată pe site duminică, 8 martie.

Omiterea este considerată intenționată, deoarece regimul nord-coreean își bazează legitimitatea pe imaginea invulnerabilă a liderului suprem, iar prezentarea eliminării violente a unui alt dictator poate crea un precedent periculos pentru propaganda internă.

Totuși, dictatorul nord-coreean Kim Jong-un și cercul său restrâns de oficiali militari și de partid analizează atent operațiunea militară americană. Analiștii spun că Phenianul urmărește modul în care președintele american Donald Trump poate trece rapid de la diplomație la folosirea forței, iar unii consideră că Kim poate lua în calcul reluarea unor discuții cu Washingtonul, chiar și la nivel superficial, se menționează în analiza CNN.

Evenimentele recente au atras atenția Phenianului și prin alte episoade. Răpirea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forțele speciale americane a fost urmată de un test de rachetă nord-coreean. De asemenea, Kim Jong-un a supervizat recent un test de rachetă de croazieră lansată de pe noul distrugător Choe Hyon, într-o demonstrație de forță militară.

Coreea de Nord dispune de unul dintre cele mai elaborate sisteme de protecție a liderului din lume. Securitatea lui Kim include dispozitive balistice portabile folosite de gardă, coloane de mașini-momeală, schimbări bruște de traseu și o rețea extinsă de instalații subterane. În același timp, programul nuclear nord-coreean, despre care se crede că include zeci de focoase, este considerat principalul element de descurajare împotriva unui posibil atac extern.

După eșecul summitului din 2019 de la Hanoi, relațiile dintre Washington și Phenian s-au răcit, iar Coreea de Nord și-a intensificat cooperarea cu Rusia, inclusiv prin livrări de armament și trimiterea de trupe în sprijinul războiului din Ucraina. Totuși, analiștii spun că evenimentele recente pot determina Phenianul să reevalueze opțiunea reluării dialogului cu Statele Unite, chiar dacă nu este clar dacă și când ar putea avea loc noi discuții.

CNN a amintit că relația dintre Kim Jong-un și Donald Trump a fost personală. În 2018, cei doi s-au plimbat printr-o grădină din Singapore, iar Trump a vorbit elogios despre „scrisorile frumoase” primite de la Kim și a spus: „Ne-am îndrăgostit”.

Ali Khamenei a fost omorât în atacul Israel – SUA de la Teheran. Succesor este fiul său, Mojtaba Khamenei

Amintim că Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Imagine de la bombardarea Teheranului de către Israel și SUA. Foto: Imago ImagesIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice. Atacul a provocat moartea a peste 200 de persoane, notează CNN.

Iar duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat ziua precedentă, după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran.

Peste 7 zile, adică duminică, 8 martie, Iranul l-a numit pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al ţării. Preşedintele american Donald Trump a spus însă că această alegere este inacceptabilă şi că noul lider de la Teheran „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa.

