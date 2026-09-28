Tensiunile între Ucraina și Coreea de Sud au crescut după ce Seulul a acuzat Kievul de încălcarea unui acord de confidențialitate privind transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni și de negarea existenței acestui acord. Coreea de Sud cere ca Ucraina să-și ceară scuze în mod oficial.

Coreea de Sud vrea ca Ucraina să-și ceară scuze

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, transferul celor doi soldați nord-coreeni către Seul, declarând că aceștia „nu au fost ușor de capturat în viață”, potrivit DW.

La scurt timp, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a reacționat pe rețelele sociale: „Nu înțeleg de ce partea ucraineană a încălcat acordul și a făcut publică această chestiune, dar este foarte dezamăgitor.”

Pe 27 septembrie 2026, Seong Ghi-hong, secretarul prezidențial sud-coreean pentru relații publice, a cerut oficial „o explicație și scuze” din partea Ucrainei. „Președinția își exprimă regretul profund față de dezvăluirea unilaterală a Ucrainei și față de anunțul fals ulterior că nu ar fi existat un acord de confidențialitate”, a declarat Seong.

„Aceasta este o problemă gravă, care subminează în mod serios încrederea între cele două guverne și dăunează grav relațiilor de prietenie dintre cele două țări.”

Oficialul sud-coreean a adăugat că Seulul analizează „măsuri suplimentare care ar putea fi necesare în acest context”, fără a oferi detalii suplimentare.

Prizonierii nord-coreeni capturați în Rusia

Cei doi soldați nord-coreeni au fost capturați de forțele ucrainene în regiunea Kursk din Rusia, în ianuarie 2025.

Aceștia făceau parte dintr-un contingent de aproximativ 14.000 de soldați nord-coreeni trimiși de Coreea de Nord pentru a sprijini eforturile Rusiei de a respinge o incursiune surpriză a Ucrainei.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, aproximativ 3.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși, iar 1.500 au fost răniți, restul rămânând pe teritoriul rus. Până în prezent, nu există dovezi că trupe nord-coreene ar fi acționat pe teritoriul ucrainean.

Soldații ucraineni au raportat că prizonierii nord-coreeni, în situații de încercuire sau rănire, preferau să se sinucidă decât să se predea. Cei doi soldați transferați în Coreea de Sud sunt singurii capturați în viață.

Coreea de Sud și dilema prizonierilor nord-coreeni

În ciuda reticenței inițiale de a prelua custodia acestor prizonieri, Coreea de Sud este obligată să îi primească, conform articolului 3 din Constituția sa, care îi consideră pe nord-coreeni cetățeni sud-coreeni. Administrația președintelui Lee a încercat să îmbunătățească relațiile cu Coreea de Nord, ceea ce a complicat situația.

Deși Coreea de Sud este un aliat al Ucrainei, sprijinul oferit până acum a fost limitat la ajutor umanitar și non-letal. Însă, Kievul insistă asupra furnizării de sisteme avansate de apărare aeriană din partea Seulului.