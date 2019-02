Cornel Micu a fost premiat de Regina Marii Britanii pentru rezultate excelente la învățătură

Cornel Micu are 20 de ani și a fost distins cu medalia de aur de către Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, ca urmare a rezultatelor excepționale obținute în ultimul an de liceu la la KES Academy Sixth Form, scrie Ziarul de Craiova.

Tânărul român a fost premiat cu prilejul unei ceremonii desfășurate în Sandringham, la reședința privată a Reginei.

Profesorii lui Cornel spun că au fost impresionați de evoluția tânărului român.

Why @kesacademy are Royally happy with their student as @ChrisMasonC speaks to their winner of this years Queens Gold Medal at #Sandringham pic.twitter.com/lKQVfPrchk

— KLFM 96.7 (@KLFM967) February 3, 2019