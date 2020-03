De Cristina Radu, Vlad Chirea (foto),

În plină criză de coronavirus, când România a intrat în stare de urgență, a închis școlile, a blocat zborurile spre Spania și Italia și se confruntă cu lipsă de echipamente de protecție și cu o panică încă tăcută în rândul tuturor cetățenilor, sunt câțiva oameni care produc un val neașteptat de solidaritate și ajutor, fie că vorbim despre companiile care donează măști, hotelurile care oferă cazare sau organizatori de festivaluri care cumpără teste pentru COVID-19.

Asociația Studenților la Construcții din București a pornit campania „Studenții livrează”, pe modelul făcut de Marian Rădună, de la Geeks for Democracy, tocmai din dorința de a ajuta și de a oferi un strop de speranță.

La doar câteva zile de la începerea proiectului, asociația studenților a adunat aproape 100 de voluntari în toată țara, jumătate dintre ei în Capitală.

Ei primesc comenzile, fac cumpărături și livrează gratuit produse alimentare în București, Timișoara, Slatina, Buzău, Târgoviște, Botoșani și Iași. Au câteva zeci de comenzi zilnic.

Libertatea i-a însoțit pe trei dintre voluntarii ASCB la cumpărături, pe scutere, prin București.

Studenții livrează cumpărăturile pe scutere. De la stânga la dreapta: Marian, Andi și Alex

Cu scuterul la cumpărături

„Asociația noastră are o istorie veche în reprezentarea studenților, dar și în munca pentru ei și pentru comunitate. Am vrut să ajutăm și am venit cu proiectul ăsta, inițial doar în Sectorul 2, dar oamenii au început să sune și să ceară ajutorul în tot Bucureștiul și în alte orașe”, povestește Marian Marinoiu, vicepreședinte al ASCB.

Marian Marinoiu, vicepreședintele Asociației Studenților la Construcții din București

Pentru a fi eficienți, voluntarii s-au împărțit în echipe, o parte cu mașinile personale, ceilalți pe scutere Blinkee.city, companie care s-a oferit să-i sprijine pe studenți punându-le gratuit la dispoziție scuterele. Astfel, comenzile mari, cu produse multe sau grele, au fost preluate de cei cu mașini, în timp ce acelea mai mici sau mai urgente au fost luate de echipa cu scuterele, pentru că se pot strecura mai ușor prin trafic.

Am plecat de la stadionul Dinamo pe scutere, împreună cu Marian Marinoiu, Alex Ioniță și Andrei „Andi” Petre, pentru prima comandă, iar prima oprire a fost la farmacie, unde era deja, afară, o coadă nesfârșită de clienți.

Reporterul Libertatea Cristina Radu (cu casca în mână) a stat la coadă împreună cu tinerii pentru medicamentele necesare celor bătrâni

„Prioritizăm comenzile de medicamente, mai ales când vorbim de oameni în vârstă care au nevoie de pastile de inimă. Când omul mai are doar două pastile de inimă, normal că trebuie să îi cumpărăm repede altele”, spune Marian.

La farmacie găsim tot, o listă lungă de medicamente și vitamine, mai puțin Aspenter – pastile pentru inimă. Ne urcăm pe scutere și căutăm altă farmacie. Alex o sună pe doamna Veronica, o femeie în vârstă care locuiește singură în apartament, să o întrebe dacă mai are nevoie de ceva.

Alex dezinfectează toate produsele înainte să ajungă la client

„Așa facem de obicei, sunăm de la magazin ca să ne asigurăm că luăm tot ce au nevoie, poate mai vor ceva”, explică Alex. În drum spre adresă, ne oprim la magazin să cumpărăm pâine.

De pe lista de cumpărături: medicamente, fructe, iaurt, apă, pâine

În general, cei care sună la asociație sunt persoane în vârstă, care se deplasează greu, dar care au și înțeles că în această perioadă cel mai important pentru ele este să rămână în casă. Au nevoie mai ales de medicamente, dar și de alimente de care nu se pot lipsi, precum apa, pâinea, fructele și legumele.

„Am avut, însă, și ciudățenii. Au sunat tineri de 17-18 ani să ne ceară să le cumpărăm diverse, dar ei se pot deplasa, nu au nicio problemă. Sau am avut cazuri în care au sunat oameni, ne-au dat comanda, noi am cumpărat, am ajuns la ei mai târziu cu o oră decât ar fi trebuit, deși nu a depins de noi, și am rămas cu produsele, pentru că nu au mai vrut să le ia și nici să le plătească. Ne-au spus că suntem hoți”, povestește Marian.

Dezinfectează totul

Procedura este următoarea: voluntarii de la call center-ul improvizat la ei acasă preiau comenzile clienților care sună și le dau mai departe celor din teren. Listele de cumpărături ajung la ei în timp real, folosindu-se și de Google Maps pentru a se coordona mai ușor. După ce cumpără toate produsele de pe listă, studenții sună persoana care a făcut comanda pentru a se asigura că nu mai are nevoie de ceva în plus, o anunță costul total și timpul în care vor ajunge cumpărăturile la ea.

Doamna Veronica a avut nevoie de foarte multe medicamente

Ajungem la adresa din Sectorul 4 aproape o oră mai târziu.

Înainte de a urca, băieții, purtând mănuși și mască, dezinfectează fiecare cutie de medicamente, punga de la farmacie și ambalajul pâinii, chiar și bonurile de la magazin.

„Sunteți eroii mei”

„M-ați făcut să plâng. Când v-am văzut, am început să plâng. Sunteți eroii mei, să știți”, le spune doamna Veronica băieților când urcăm.

Doamna Veronica a așteptat la geam să vină voluntarii

Se deplasează greu prin casă, în baston, după bani. Nepoata ei e la studii în Danemarca și nu mai are cine să o ajute, mărturisește ea. Fata este, însă, cea care a sfătuit-o să apeleze la Asociația Studenților la Construcții.

Totul a costat 360 de lei – medicamentele au fost foarte scumpe. Pe lângă banii pe cumpărături, bătrâna a insistat să le lase bani în plus, „pentru deranj”, dar băieții au refuzat categoric.

Alex a lăsat cumpărăturile la ușă, stând la distanță de bătrână

„Livrările le facem gratuit și nu luăm bani în plus peste costul produselor. Dacă insistă să ne dea, noi luăm banii ca donații pentru asociație și îi folosim la alte comenzi, pentru oamenii care nu își permit”, explică Marian.

S-a întâmplat, de exemplu, să ni se ceară să luăm o pâine și o cutie de margarină. Când vezi că cere asta, îți dai seama că omul are nevoie de mai mult, dar pur și simplu nu are bani. Așa că am mai luat noi în plus ce am considerat că are nevoie, cartofi, făină, lapte. Marian Marinoiu, vicepreședinte ACSB:

Au făcut cel mai mare hub studențesc

Marian, Alex și Andi sunt studenți în diferiți ani la Facultatea de Construcții, dar pe lângă școală, se implică activ în activitățile asociației din care fac parte.

Anul trecut, asociația a început construcția unui hub studențesc modern, cel mai mare din țară, reconfigurând actualul spațiu al sediului ASCB, din campusul Tei al Universității Tehnice de Construcții București. Hub-ul, cu o capacitate de peste 200 de locuri și un spațiu de 400 de metri pătrați, va fi gata la sfârșitul acestui an.

„Când am început proiectul, am văzut oameni care spărgeau betoane ore întregi, zilnic, fără să ceară nimic. Credeau în proiect și munceau pentru el”, își amintește Marian.

„Nici culorile nu le deosebim prea bine” sau când nu știi exact ce să cumperi

Începem cumpărăturile pentru a doua comanda și ne oprim la un Mega Image din Sectorul 5, aproape de Piața Progresul. Marian mă responsabilizează cu alegerea produselor de pe listă. O listă lungă.

Am primit lista de cumpărături: bulion, ouă, cartofi, paste

„Noi suntem bărbați și nici culorile nu le deosebim prea bine. Ieri am învățat că există culoarea turcoaz pe nu știu ce sortiment de soft cheese”, mărturisește el, râzând.

Ne-am învârtit prin magazin după fiecare produs în parte, unul căutând ceva, alții uitându-se după altceva. Ne-am blocat puțin la pastele fără gluten și trei dintre noi am întrebat de trei ori același angajat unde le găsim.

Ne-am organizat în magazin și am căutat toate produsele de pe lista de cumpărături. Reporterul Libertatea, Cristina Radu, între tineri

Ieșim curând din magazin cu paste, bulion, banane, cartofi, avocado, apă, orez, unt și lapte bătut. Am găsit mâncare pentru câini, dar nu și păturici absorbante. Băieții le înghesuie pe toate în portbagajele scuterelor și pornim spre Aleea Ciceu.

„Am crezut că s-a întâmplat ceva cu vecina”, spune o locatară de la parterul blocului, surprinsă că vede atâția oameni cu măști și mănuși, după ce am lăsat produsele, dezinfectate toate, la ușa doamnei Elena.

Despre distanțare socială, cu regret

Deși suspendarea cursurilor din facultăți este o măsură binevenită pentru că le oferă mai mult timp studenților să se ocupe de livrări, cel mai neplăcut sentiment în această perioadă este cel de distanțare, spun băieții. Să stai departe de oameni, prieteni, familie, colegi, uneori izolat în casă, nu e ușor.

Inclusiv când trebuie să facă livrări și nu pot da omului sacoșa în mână, ci trebuie să o lase jos, să facă câțiva pași înapoi, să aștepte să lase banii, apoi să îi ia de pe jos, când închide ușa.

„Suntem ființe grupale și să fim nevoiți să stăm la distanță e foarte ciudat”, spune Marian. „După ce se termină nebunia asta, ne reîntâlnim la o petrecere studențească”, îmi promite el.

Mesajul tinerilor pentru persoanele vârstnice este să stea în casă și să îi lase pe ei să se ocupe de cumpărături. Toate numerele de telefon la care puteți suna se găsesc aici.

De la stânga la dreapta: Andi, Alex și Marian

De asemenea, în București livrează și voluntarii de la Geeks for Democracy, care pot fi contactați pe pagina de Facebook a inițiativei „Cumpărături la ușa ta”.

La ora redactării acestui text, în România sunt confirmate 246 de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, 82 dintre ele în Capitală.