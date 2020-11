Radu Mihaiu a afirmat, într-un mesaj pe Facebook, că Sectorul 2 e cunoscut ca sectorul comercianților, Oborul este inima comunității, iar piața, într-un fel sau altul, trebuie să își continue activitatea – să furnizeze oamenilor hrana fără de care nu se poate trăi.

Oamenii tot au nevoie să îşi cumpere de mâncare şi nu pot înţelege de ce ar fi mai bine să se înghesuie toţi în magazinele care ar rămâne funcţionale. Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu:

El a anunțat astfel că una dintre variantele pe care administrația Sectorului 2 este „pregătită să o urmeze” este mutarea tarabelor afară, sub corturi. Primarul anunță și că magazinele de la etajul unu şi doi vor rămâne astfel deschise cu un circuit limitat şi respectat strict.

„Am băgat azi în ședință toate direcțiile din Primărie care pot ajuta în acest sens. Am cerut Poliției Locale să asigure suficiente echipe încât să ne asigurăm că se respectă măsurile de distanțare socială în Piața Obor. Am stabilit cu cei care administrează piețele să pregătească montarea corturilor și reorganizarea tarabelor. Am convins comercianții de la tarabe să suporte chiar și frigul pentru a putea continua”, a scris primarul pe pagina sa de Facebook.

El a anunțat că se caută variante și pentru piețele Gemeni și Delfinului, chiar dacă spaţiul din jur nu e foarte ofertant.

