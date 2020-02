De Mihai Niculescu,

Mai bine de 900 de persoane au murit în China din cauza noului coronavirus, dar în rândul copiilor, virusul are efecte minime, arată publicația Live Science. Însă, doar doi copii de vârstă fragedă figurează printre persoanele infectate, au transmis autoritățile chineze. Potrivit unui studiu publicat în Journal of the American Medical Association, vârsta medie a pacienților afectați de noul coronavirus este între 49 și 56 de ani.

Nu este foarte clar cum copii au reușit să scape de efectele virusului până în prezent, dar acest fenomen s-a manifestat și în cazul epidemiilor anterioare de pojar, SARS sau MERS, spun oamenii de știință, potrivit sursei citate.

„Nu înțelegem pe de-antregul fenomenul- dar acest lucru s-ar datora diferențelor între sistemul imunitar al copiilor față de cel al adulților. O ipoteză este că la copii avem un răspuns imun mult mai rapid, împotriva unui grup mai vast de agenți patogeni, astfel că imunitatea este mult mai activă la copii” a spus dr. Andrew Pavia, șeful compartimentului de boli infecțioase pediatrice de la Universitatea din Utah.

Ipoteza este cercetată și de Ian Mackay, virusolog de la Universitatea din Queensland, arată Hotnews.

„De obicei, în cazul virusurilor respiratorii, cei mici sunt cei care le răspândesc”, spune MacKay. Copiii merg la școală, răspândesc o răceală, colegii o duc acasă la părinții lor, iar aceștia o duc mai departe la serviciu. ”De aceea, mă întreb de ce nu aflăm despre cazuri la copii”, spune virusologul.

El presupune că acest lucru s-ar datora faptului că ne concentrăm pe cei cu infecții severe, care se prezintă la spital, pierzând din vedere multe persoane, inclusiv copii, care ar putea avea coronavirusul, dar prezintă doar simptome ușoare și își revin stând acasă.

