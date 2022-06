Editorul specializat în apărare și securitate al Sky News, Deborah Haynes, a asistat la scene haotice când a părăsit Terminalul 2 din Heathrow, după ce a sosit, vineri dimineață, de la Bruxelles. „Erau mormane de valize fără proprietari, grupate în jurul diferitelor benzi transportoare”, a spus ea.

Lui Haynes i s-a cerut să-și pună bagajul de mână în cala avionului, înainte de zbor, deoarece nu era spațiu pentru el la bord. După aterizare, a așteptat puțin pentru a-și recupera trollerul. „Apoi, când am ieșit afară, am văzut acest covor uriaș de valize. Nu am văzut niciodată așa ceva. Angajații se chinuiau să le aranjeze lângă niște stâlpi marcați cu literele alfabetului, probabil ca să fie mai ușor de găsit de proprietari. Dar la cât de multe erau, părea o sarcină sisifică”.

Editorul pentru afaceri internaționale al aceluiași post tv, Dominic Waghorn, a fost vineri seară la același terminal și a declarat: „Pasagerilor li se spune că s-ar putea să nu-și recupereze bagajele timp de două zile. Un bărbat a fost auzit spunând: dar mâine urc Kilimanjaro, am nevoie de toate lucrurile mele”.

Lost luggage has a final resting place perhaps….@HeathrowAirport T2…mines the black one (I think) pic.twitter.com/u0tDMTgFHj — Stuart Dempster (@StuDempster) June 17, 2022

Un purtător de cuvânt de la Heathrow a declarat că „Azi, mai devreme, a existat o problemă tehnică cu sistemul de bagaje din Terminalul 2, care acum a fost rezolvată. Pasagerii pot acum să se înregistreze în mod normal, dar un număr de pasageri care au plecat de la Terminalul 2 mai devreme este posibil să fi călătorit fără bagajele lor.

Colaborăm îndeaproape cu companiile aeriene pentru a returna pasagerilor bagajele cât mai curând posibil”.

Tot vineri, Aeroportul Gatwick a anunțat că își limitează numărul de zboruri zilnice la 825 în iulie și la 850 în august, pentru ca pasagerii „să experimenteze un standard de serviciu mai fiabil și mai bun”, după o revizuire a operațiunilor sale.

GSP.RO Poliția Română i-a dat permisul înapoi fiindcă a scris 4 cuvinte pe procesul verbal. Tribunalul i-a dat dreptate

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Doliu pentru o cântăreață din România. Soțul ei era unul din cei 4 muncitori uciși de șoferița din Iași

Observatornews.ro Cine sunt cei 560.000 de români cărora ANAF vrea să le controleze averile. "Venim după voi!"

HOROSCOP Horoscop 18 iunie 2022. Taurii au nevoie de o abordare matură a problemelor lor ce au legătură cu progresul profesional

Știrileprotv.ro Este stare de urgență în Italia! Ce s-a întâmplat

Orangesport.ro Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE Cum a ajuns HeartWork afacere de peste jumătate de milion de euro