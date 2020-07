La prânz, turiştii care au intrat în Grecia pe la vama Kulata-Promachonas au avut de aşteptat aproximativ 30 de minute, iar coada pe o bandă era de 10 maşini, potrivit turiștilor de la fața locului.

Am trecut vama Kulata la ora 10:00. Erau aproximativ 8-10 maşini, două artere deschise. A durat cam 15 minute, ne-au verificat actele, testele de Covid și QR codul. Testele au fost în amănunt verificate: numele de pe test să îl vadă şi pe QR code, data prelevării şi rezultatul testului. Am avut cod QR cu cifra 2, nu am mai fost testaţi.

Declaraţia unei turiste din România pe pagina de Facebook Forum Grecia: