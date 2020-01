Știri România Crăciunul pe rit vechi. Totul despre masa de sărbătoare a sârbilor din Banat, de la un blogger culinar celebru

În unele familii din Banat, Crăciunul se celebrează de două ori. O dată la final de an și o dată la început de an, când are loc Crăciunul pe rit vechi. Sârbii sărbătoresc luni, 6 ianuarie, Ajunul, marți prima zi de Crăciun, iar atmosfera în casă este una specială.