Valoarea metalului a crescut cu 600% în mai puțin de un an

Un val de furturi lovește companiile din Italia care prelucrează tungstenul, metal cunoscut drept „aurul gri”, după ce prețul acestuia a ajuns până la 200 de euro kilogramul.

Semnalul de alarmă vine din Chirignago, lângă Mestre, unde antreprenorul Davide Giazi, proprietarul unei firme specializate în prelucrarea metalelor dure, spune că situația a devenit critică.

„De când tungstenul a început să coste atât de mult, cei care trăiesc din furturi fac tot posibilul să golească depozitele în care se lucrează acest material”, a declarat Giazi pentru Il Gazzettino.

Tungstenul este un metal strategic, utilizat în tehnologie de vârf, industria armamentului și în fabricarea uneltelor industriale de precizie, precum freze, burghie sau inserții.

Potrivit omului de afaceri italian, 85% din producția mondială provine din China, iar restricțiile recente la export au dus la o creștere accelerată a prețurilor, inclusiv pe piața neagră: „Anul trecut, în iulie, cumpăram tungstenul cu 8-12 euro pe kilogram. E o creștere de 600%”.

Trei jafuri în mai puțin de doi ani

Firma lui Davide Giazi, fondată în urmă cu peste 40 de ani, nu mai fusese niciodată ținta hoților până în vara anului 2024. De atunci, însă, au avut loc trei spargeri.

Primul furt s-a produs în august 2024, când cinci bărbați mascați au forțat ușa blindată și au plecat cu tungsten în valoare de peste 20.000 de euro.

Al doilea incident a avut loc în septembrie, când aceiași suspecți au intrat în depozit folosind un târnăcop și au furat materiale de aproximativ 40.000 de euro.

Ultimul jaf s-a petrecut în noaptea de Paște, când cinci indivizi înarmați cu lopeți au spart ușa și au sustras tungsten de circa 5.000 de euro, totul în doar patru minute.

Hoții ignoră banii și echipamentele, vizează doar tungstenul

Potrivit antreprenorului, infractorii sunt extrem de specializați și vizează exclusiv tungstenul: „În birou aveam bani cash și calculatoare noi, dar nu s-au atins de ele. Au luat doar metalul dur”.

În încercarea de a limita pierderile, compania a investit în sisteme de securitate: alarme, uși dublu blindate, celule de siguranță, grilaje și rulouri metalice.

De asemenea, a mutat stocurile de tungsten din depozit: „Am reușit să reducem pagubele, dar nu să-i oprim. Le-au trebuit doar patru minute să intre și să plece”.

Davide Giazi spune că, deși toate furturile au fost raportate, autorii nu au fost opriți: „Am oferit și probe, știm cine sunt și unde pot fi găsiți, dar continuă să acționeze nestingheriți”.

Tungstenul este unul dintre cele mai dense și rezistente materiale de pe Pământ

Tungstenul (simbol W, atomic number 74), cunoscut și ca wolfram, este un metal de tranziție dur, de culoare alb-cenușiu, remarcabil prin punctul său de topire extrem de ridicat, cel mai înalt dintre toate metalele, și prin densitatea sa mare, comparabilă cu aurul.

Datorită acestor proprietăți (rezistență, duritate excepțională, conductivitate termică), este esențial în aplicații de înaltă tehnologie: filamente de becuri, electrozi de sudură, unelte de tăiere (carbura de tungsten), componente aerospațiale, scuturi de radiații și aliaje grele, înlocuind plumbul.

Tungstenul este considerat o materie primă critică la nivel global. Deoarece cea mai mare parte a producției mondiale este concentrată în China, țările occidentale depun eforturi constante pentru a-și asigura surse alternative și pentru a recicla acest metal prețios.

