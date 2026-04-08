Contrar părerii generale, războiul nu a distrus alianțele Americii

Chiar dacă NATO a fost fragilizat încă dinainte de conflict, Statele Unite colaborează strâns cu aliați-cheie. Germania, de exemplu, găzduiește baze esențiale pentru transportul aerian spre Orientul Mijlociu. Cancelarul Friedrich Merz a recunoscut anul trecut că „lupta împotriva Iranului este o muncă murdară pe care Israelul o face pentru noi toți.”

Mai mult, SUA colaborează intens cu Israelul, care dispune de o forță aeriană semnificativ mai mare decât cea a Regatului Unit. De asemenea, statele din Golf oferă baze strategice, iar experți ucraineni în tehnologie militară contribuie activ la operațiuni. Potrivit The Atlantic, această colaborare între finanțarea din Golf și inovația ucraineană conturează o nouă alianță benefică pentru Statele Unite.

Beneficiile Rusiei și Chinei din conflictul iranian sunt minime în fața declinului economic rus

Afirmația că războiul avantajează Rusia și China este supraevaluată. În timp ce Rusia poate obține beneficii temporare din exportul de petrol, industria sa petrochimică a suferit lovituri masive din partea Ucrainei. Economia rusă, deja în declin, se confruntă cu dificultăți majore pe câmpul de luptă.

În ceea ce privește China, ideea că SUA își epuizează stocurile de muniții sofisticate ar putea părea atractivă pentru Beijing. Totuși, deciziile de a lansa conflicte globale nu se bazează exclusiv pe astfel de calcule. Administrația americană a demonstrat că este dispusă să susțină un război nepopular și să investească masiv în modernizarea forțelor armate, cu un buget de 1,5 trilioane de dolari alocat recent. Potrivit The Atlantic, acest lucru ar putea descuraja inițiativele agresive ale Chinei.

Nave în Strâmtoarea Ormuz Foto: Arhivă
Teheranul nu a devenit o superputere. Infrastructura și apărarea Iranului sunt la pământ

Deși unii consideră că războiul a transformat Iranul într-o mare putere, faptele arată contrariul. Iranul a fost supus la mii de lovituri aeriene de precizie, și-a pierdut o mare parte din infrastructura industrială, iar forțele sale navale și de apărare aeriană au fost aproape anihilate. Deși Iranul controlează temporar strâmtoarea Ormuz, capacitatea sa de a o menține închisă pe termen lung este discutabilă.

Regimul de la Teheran a alienat și mai mult vecinii prin acțiunile sale agresive, consolidând cooperarea dintre Israel și alte state din regiune. În plus, descoperirile recente despre viața de lux a rudelor unor lideri iranieni în SUA ridică întrebări despre loialitatea și duritatea elitei conducătoare.

Cealaltă față a monedei: Iranul a ieșit mai întărit din acest conflict, iar Statele Unite și-au redus mult influența

O poziție diferită de analiza The Atlantic o are renumita revistă The Conversation care a apelat la cinci experți de top pentru a ne lămuri cum ar putea arăta raportul de putere din Orientul MIjlociu după ce acest război se va încheia.

Scott Lucas, profesor de politică internațională la University College Dublin

Scott Lucas, profesor de politică internațională la University College Dublin, subliniază că războiul a distrus complet cadrele care preveneau astfel de conflicte. „Nu mai putem vorbi de leadership american”, afirmă el, adăugând că „statele Golfului sunt acum mai nesigure ca niciodată, iar piețele energetice rămân instabile”. În plus, Lucas evidențiază că asasinarea liderului suprem iranian, Ali Khamenei, și lipsa unui plan coerent din partea administrației Trump complică și mai mult situația diplomatică.

Andrew Thomas, lector în studii despre Orientul Mijlociu la Deakin University, consideră că războiul va întări poziția geopolitică a Iranului pe termen lung, chiar dacă regimul a suferit pierderi semnificative.

Potrivit Jessicăi Genauer, profesor asociat de relații internaționale la University of New South Wales, conflictul a spulberat eforturile de integrare regională ale Israelului. „Acordurile Abraham, care vizau consolidarea legăturilor economice și de securitate între Israel și statele arabe, au fost grav afectate”, afirmă Genauer. Ea adaugă că atacurile iraniene au subminat rațiunea care stătea la baza acestor cooperări și au alimentat rezistența internă în statele Golfului față de apropierea de Israel.

Kristian Coates Ulrichsen, cercetător la Baker Institute din cadrul Rice University, atrage atenția asupra impactului războiului asupra relațiilor de securitate din Golf. „Statele din Golf au văzut de ce este capabil regimul de la Teheran și vor trebui să-și regândească aranjamentele de securitate”, menționează el. Ulrichsen sugerează că state precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar putea căuta să își diversifice rețelele diplomatice și de securitate, apelând la alte puteri, precum China sau India, pentru a contracara influența Iranului.

Kristian Ulrichsen

Chris Ogden, profesor asociat la University of Auckland, estimează că Iranul își va consolida controlul asupra Strâmtorii Ormuz. „Iranul va continua să fie un jucător-cheie în tranzitul a aproximativ 20% din oferta mondială de petrol și gaze”, explică el. În plus, Ogden consideră că țările care nu s-au opus Iranului, precum China și India, vor beneficia cel mai mult, aprofundându-și parteneriatele strategice cu Teheranul.

Cu toate acestea, tensiunile din cadrul grupului BRICS+ ar putea întârzia proiecte precum lansarea unei monede comune, menite să contrabalanseze puterea dolarului și influența americană.

Conform experților consultați de The Conversation, războiul din Iran a declanșat o criză complexă, cu efecte care se vor resimți mult timp de acum înainte. De la destabilizarea piețelor energetice globale până la reconfigurarea alianțelor regionale, Orientul Mijlociu se află într-un moment de transformare profundă.

Deși multe aspecte ale acestui război rămân necunoscute, forțele armate ale SUA și aliaților săi demonstrează o capacitate remarcabilă de adaptare și inovație. În contextul salvării spectaculoase a echipajului unui F-15E doborât de Iran, este clar că aceste organizații militare rămân extrem de formidabile. După cum subliniază The Atlantic, pesimismul generalizat ar putea necesita o reevaluare mai atentă a situației reale.

Fondată în 1857 la Boston și deținută astăzi în majoritate de Emerson Collective, publicația The Atlantic și-a consolidat de-a lungul secolelor prestigiul de voce intelectuală moderată, promovând cariere literare de succes și idei politice reformatoare, context în care periodicul a fost desemnat Revista Anului de către American Society of Magazine Editors (ASME) în 2016.

Sursă independentă de știri non-profit, The Conversation reprezintă o colaborare unică între mediul academic și jurnaliști, transformând cercetarea și expertiza în analize accesibile publicului larg. Toate materialele sunt publicate gratuit.

Parteneri
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Trucuri de chef bucătar: cum să ai masa de Paște îmbelșugată cu bani puțini. „Soluția e simplă”
Știri România 18:00
Trucuri de chef bucătar: cum să ai masa de Paște îmbelșugată cu bani puțini. „Soluția e simplă”
Cum va circula trenul de la București la Viena până în decembrie 2026. „Modificări de orar pe teritoriul Ungariei”
Știri România 17:47
Cum va circula trenul de la București la Viena până în decembrie 2026. „Modificări de orar pe teritoriul Ungariei”
Parteneri
S-a redeschis Strâmtoarea Ormuz, dar armistițiul SUA-Iran nu va aduce ieftiniri reale la pompă. Explicațiile experților
Adevarul.ro
S-a redeschis Strâmtoarea Ormuz, dar armistițiul SUA-Iran nu va aduce ieftiniri reale la pompă. Explicațiile experților
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Delegația FRF a sosit la stadion. Update
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Delegația FRF a sosit la stadion. Update
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Cine crede Loredana Pălănceanu că ar putea câștiga Survivor România 2026: „Are șanse mari să ajungă cât mai departe”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:12
Cine crede Loredana Pălănceanu că ar putea câștiga Survivor România 2026: „Are șanse mari să ajungă cât mai departe”
Chefi la cuțite 8 aprilie 2026. Jurații își formează echipele cu care vor intra în battle-uri
Stiri Mondene 17:08
Chefi la cuțite 8 aprilie 2026. Jurații își formează echipele cu care vor intra în battle-uri
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
ObservatorNews.ro
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Parteneri
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
GSP.ro
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mediafax.ro
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Un tânăr român stabilit în Italia și-a pierdut viața sub ochii prietenilor, chiar în a doua zi a Paștelui Catolic
KanalD.ro
Un tânăr român stabilit în Italia și-a pierdut viața sub ochii prietenilor, chiar în a doua zi a Paștelui Catolic

Politic

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
”Blestemul” lui Aaron Ramsey la final? Ce s-a întâmplat cu fostul jucător de la Arsenal și Juventus în ziua în care a murit Mircea Lucescu
Fanatik.ro
”Blestemul” lui Aaron Ramsey la final? Ce s-a întâmplat cu fostul jucător de la Arsenal și Juventus în ziua în care a murit Mircea Lucescu
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit