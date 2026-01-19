Olguța Vasilescu a acuzat Guvernul condus de Ilie Bolojan de sabotaj, motivând că acesta refuză să aloce fonduri pentru compania Electrocentrale Craiova, principalul furnizor de căldură pentru municipiu și pentru fabrica Ford.

„Este un memorandum care va fi introdus pentru ședința de guvern de săptămâna aceasta de către ministrul energiei și care se referă la o sumă de bani pentru reparații și pentru CAF-urile care ar trebui achiziționate ca rezervă pentru a asigura căldura Craiovei și pentru firma Ford Producția. Electrocentrale Craiova nu este a Primăriei, ci este a Guvernului”, a declarat primarul din Craiova.

Premierul Bolojan a refuzat însă să aloce fonduri pentru Electrocentrale Craiova, argumentând că nu va investi într-o „gaură neagră”.

În replică, Vasilescu a declarat: „La începutul iernii, toți prim-miniștrii de până acum au alocat prin Ministerul Energiei banii necesari pentru reparații. Este primul an în care nu se mai întâmplă acest lucru. Ilie Bolojan spune că nu introduce bani într-o gaură neagră care este această companie a Guvernului, care alimentează cu căldură populația Craiovei și firma Ford, care este al doilea producător din România și al doilea plătitor de taxe”.

Edilul a subliniat că soluționarea problemelor de finanțare ale Electrocentrale Craiova este responsabilitatea Guvernului, nu a autorităților locale.

„Nu contează că noi am făcut un târg de Crăciun, pentru că noi am făcut acest târg de Crăciun pe banii Primăriei, fiind obligația însă a Guvernului de a asigura finanțarea pentru centrala care este în subordine lor și unde eu nu pot să finanțez nimic. Ar fi ilegal să introduc bani de la Primăria Craiova într-o companie care nu îmi aparține”, a declarat Olguța Vasilescu.

Aceste declarații vin în contextul unei ședințe tensionate programate luni, 19 ianuarie, între liderii celor patru partide de guvernământ.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că PSD va organiza o consultare internă pentru a decide dacă va continua să facă parte din coaliția de guvernare.

„Suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare. Pare că în fiecare zi, domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă”, a subliniat primarul din Craiova.

De asemenea, Vasilescu a declarat că un eventual abandon al coaliției de guvernare nu ar necesita depunerea unei moțiuni de cenzură.

„Nu cred că va fi nevoie să depunem moțiune de cenzură, cred că ne retragem pur și simplu din Guvern. Pică și Guvernul Bolojan pentru că trebuie să treacă din nou prin Parlamentul României”, a explicat ea.

Întrebată despre pașii următori în cazul retragerii PSD, Olguța Vasilescu a spus că strategia partidului va fi stabilită ulterior, în urma consultărilor interne.

„Negocieri cu celelalte partide. O să vedem la vremea respectivă. Nu luăm în calcul momentan niciun fel de variantă pentru că în momentul în care vom ieși de la guvernare vom face atunci strategia. Nu aș vrea să dau vreo direcție înainte de a fi consultați toți colegii noștri”, a conchis Vasilescu.

Pe 11 ianuarie, Ministerul Energiei a activat o celulă de criză pentru gestionarea situației critice care a lăsat orașul Craiova fără căldură și apă caldă.

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Electrocentrale Craiova a primit o alocare de 162 milioane euro pentru construirea unei centrale pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate de 295 MW. Contractul pentru acest proiect, cu termen de finalizare în august 2026, a fost semnat în 2023, dar investiția a fost abandonată din cauza eșecurilor procedurilor de licitație.

Pe 12 decembrie 2025, Electrocentrale Craiova, care produce căldura orașului, a cerut intrarea în insolvență din cauza unei amenzi date de Garda de Mediu. Compania este în subordinea Ministerului Energiei și asigură agentul termic pentru orașul Craiova.

