Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a ministerului, defecțiunea a fost cauzată de avarierea celor două cazane ale SE Craiova. Incidentul a avut loc sâmbătă, 9 ianuarie, și este a doua avarie de la începutul anului care afectează locuitorii Craiovei, conform GDS.

„Ministrul Bogdan Ivan a dispus, de urgență, constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei, având ca obiectiv monitorizarea permanentă a situației și identificarea soluțiilor necesare pentru reluarea funcționării în condiții de siguranță, la parametrii optimi şi în cel mai scurt timp posibil. Pe baza analizelor efectuate în cadrul celulei de criză, regimul normal de funcționare va fi restabilit la nivelul întregii rețele cel târziu până la data de 11 ianuarie, ora 12.00”, se arată în informarea oficială.

Problemele de la SE Craiova nu sunt noi.

Conform publicației Gazeta de Sud, compania se află în procedură de insolvență din 15 decembrie 2025, ceea ce a limitat capacitatea de a investi în modernizarea echipamentelor.

Ministerul Energiei a solicitat în septembrie 2025 alocarea a 350 milioane lei pentru susținerea funcționării termocentralei și pregătirea acesteia pentru sezonul rece, dar fondurile nu au fost aprobate.

Din această sumă, 20 milioane lei urma să fie utilizată pentru achiziția a trei cazane noi de apă fierbinte, necesare înlocuirii unor echipamente uzate, vechi de peste 50 de ani.

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Electrocentrale Craiova a primit o alocare de 162 milioane euro pentru construirea unei centrale pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate de 295 MW. Contractul pentru acest proiect, cu termen de finalizare în august 2026, a fost semnat în 2023, dar investiția a fost abandonată din cauza eșecurilor procedurilor de licitație.

Locuitorii Craiovei continuă să resimtă efectele avariilor repetate, fiind nevoiți să facă față temperaturilor scăzute și lipsei apei calde.

Reprezentanții SE Craiova au transmis în weekend că echipele tehnice lucrează intens pentru remedierea problemelor într-un timp cât mai scurt. Avaria ar fi fost remediata până duminică la prânz.

Asta pentru că meteorologii au anunțat fenomene meteo extreme în toată țara.