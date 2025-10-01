Ediţia din acest an are ca temă „Spărgătorul de nuci”, iar târgul va fi împărţit în patru zone, fiecare cu un design aparte. Vizitatorii vor găsi produse de sezon inedite, dar şi momente artistice dedicate atât copiilor, cât şi adulţilor. Magia Crăciunului va cuprinde oraşul între 14 noiembrie 2025 şi 4 ianuarie 2026.

Decorurile sunt spectaculoase: Casa lui Moş Crăciun va avea 6 metri înălţime, iar ceasul inspirat din poveste va fi realizat la scară supradimensionată. Printre cele patru zone tematice se numără:

„Circul” , unde căsuţele vor fi construite sub forma unui carusel, o noutate absolută;

„Crăciunul tradiţional" , cu decoraţiuni şi căsuţe în stil românesc;

Satul lui Moş Crăciun , dedicat celor mici;

Piaţa Mihai Viteazu, transformată într-o scenă de balet clasic, populată de soldăţei de plumb, şoareci uriaşi şi o balerină graţioasă.

Întreg centrul va fi transformat prin proiecţii luminoase pe clădiri istorice, instalaţii artistice şi decoruri inspirate din celebra poveste.

Reprezentanţii primăriei au anunţat că lucrările de împodobire au început deja. Mai întâi au fost montate luminiţele pe marile bulevarde, iar în aceste zile se instalează sania lui Moş Crăciun care va „zbura” deasupra Pieţei Mihai Viteazul.

Pentru desfăşurarea pregătirilor, circulaţia rutieră este restricţionată între 1 octombrie 2025, ora 24:00, şi 4 ianuarie 2026, ora 24:00, pe strada Calea Unirii, între intersecţiile cu străzile Mihai Viteazul şi Alexandru Ioan Cuza.

Toate amenajările trebuie finalizate până la 14 noiembrie, ziua inaugurării oficiale a târgului.

