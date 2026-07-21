„Am înregistrat 1.396 de civili uciși și 7.978 răniți” în Ucraina, ceea ce „reprezintă o creștere cu 37% în raport cu aceeași perioadă a anului trecut și aproape dublu față de nivelul înregistrat în 2024”, a declarat, într-o teleconferință de la Kiev, Danielle Bell, reprezentanta Misiunii ONU pentru Monitorizarea Drepturilor Omului în Ucraina.

La peste patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, atacurile aeriene de ambele părți ale frontului au crescut în intensitate și se soldează cu un număr tot mai mare de victime civile.

În ceea ce privește Rusia, ONU a înregistrat „250 de civili uciși și 1.596 răniți” în primele șase luni ale acestui an. Acest bilanț reprezintă o creștere de 121% față de aceeași perioadă a anului trecut, a remarcat Danielle Bell.

De asemenea, pierderile civile de ambele părți „din cauza atacurilor cu drone cu rază scurtă de acțiune au crescut cu 65%”.

„Persoanele civile și infrastructurile civile sunt strict protejate de dreptul internațional umanitar, iar orice atac deliberat îndreptat împotriva lor constituie o crimă de război”, a avertizat purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat, Thameen Al-Kheetan.

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