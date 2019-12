De Răzvan Mihalașcu,

Din primele informații, anchetatorii britanici au indicii potrivit cărora cele două femei au fost înjunghiate mortal cu un cuțit. Casa din comuna Crawley Down, în care a avut loc dubla crimă, a fost împânzită de zeci de polițiști și procurori.

Potrivit Mirror, un bărbat a fost arestat duminică, fiind suspectat de uciderea celor două persoane.

În locuința în care a fost făcută macabra descoperire a fost găsit și un bărbat grav rănit, care a fost transportat de urgență la spitalul din Brighton.

Forensic officers are working at the scene in Crawley Down. Police say it is an “isolated incident, with no ongoing risk to members of the public”. pic.twitter.com/VYbEfWZ0QJ