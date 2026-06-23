Cum a început totul

Totul a început când unul dintre clienți a făcut o programare. În jurul orei 2 dimineața, femeile au deschis ușa, iar doi bărbați înarmați și mascați au intrat în apartament, relatează cotidianul olandez AD.nl.

Agresorii au legat mâinile și picioarele victimelor cu bandă adezivă și le-au acoperit gurile pentru a le reduce la tăcere. Potrivit acestora, unul dintre atacatori s-a așezat pe un scaun în fața lor, ținând o armă asupra lor și amenințându-le: „Spuneți-mi unde sunt banii sau vreți să muriți?”.

În timp ce unul dintre bărbați le supraveghea, celălalt răscolea apartamentul. În cele din urmă, cei doi au fugit cu 7.500 de euro cash, carduri bancare și telefoanele mobile ale femeilor. În plus, au transferat 30.000 de euro din contul uneia dintre victime către un cont de criptomonede. Femeile au reușit să se elibereze din legături abia la ora 5 dimineața și au fugit pe stradă pentru a cere ajutor.

Poliția, însoțită de câini, a intervenit la fața locului

Poliția, însoțită de câini, a intervenit la fața locului, dar atacatorii dispăruseră deja. Conform Ad.nl, anchetatorii au descoperit urme ADN aparținând lui Zouhari H. pe banda adezivă utilizată pentru a lega victimele.

În plus, camerele de supraveghere amplasate la două bancomate din Zoetermeer, pe străzile Petuniatuin și Oostwaarts, l-au surprins pe H. retrăgând bani folosind cardurile furate. Tot în noaptea jafului, datele de localizare ale telefonului său mobil au arătat că acesta a călătorit din zona Ocarinalaan, unde a avut loc atacul, până la locațiile bancomatelor.

În fața instanței, Zouhari H. a oferit explicații pentru probele incriminatoare.

„Am cumpărat banda adezivă pentru un băiat din cartier. Din motive de siguranță personală, prefer să nu spun cine este”, a declarat el.

În ceea ce privește imaginile surprinse de camerele de supraveghere, H. a susținut că a fost obligat sub amenințarea unei arme de foc să retragă bani pentru o persoană necunoscută.

„Am fost forțat să urc într-o mașină și să scot bani de la bancomate”, a explicat el.

Procurorii susțin că Zouhari H. nu s-a oprit la acest incident. Opt luni mai târziu, în noiembrie 2024, una dintre victime a fost din nou agresată. De această dată, într-un apartament din Amsterdam-West. Potrivit declarațiilor femeii, H. a făcut o nouă programare printr-un site de întâlniri și, odată intrat în locuință, a amenințat-o cu o armă, strigând: „Te voi împușca!”. Victima a început să țipe, iar agresorul a fugit.

„Nu am fost niciodată în acea casă și nu am avut niciodată o armă”, a insistat H. în fața judecătorilor.

Procurorul susține că Zouhari H. a avut „un rol conducător” în jaful din Rijswijk

„Femeile nu aveau nicio scăpare și au trăit momente de groază. Inculpatul s-a gândit doar la câștigul său financiar”, a declarat aceasta. În consecință, a cerut o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru tânărul din Zoetermeer.

În plus, avocata uneia dintre victime, care a fost ulterior amenințată în Amsterdam, a cerut despăgubiri de 40.000 de euro din partea lui H. Femeia, traumatizată de experiențele trăite, nu a fost prezentă la proces.

Verdictul, așteptat în două săptămâni

Decizia instanței în acest caz este așteptată peste două săptămâni. Deocamdată, Zouhari H. continuă să nege acuzațiile, susținând că nu a fost implicat în jafuri și că nu a utilizat telefonul său în noaptea respectivă.

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