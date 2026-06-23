Peste 4.000 de TIR-uri au fost verificate

Așa arată bilanțul Operațiunii WiSE 2026, una dintre cele mai importante acțiuni desfășurate în acest an pentru prevenirea transferurilor ilegale de deșeuri.

Astfel, în perioada 15-19 iunie, Garda de Mediu a verificat peste 4.000 de camioane, fiind oprite la intrarea în ţară aproape 100.000 de kilograme de deşeuri.

„Elementul central al operațiunii a fost folosirea, în premieră, a sistemului ROBOSCAN ML64, scaner mobil cu raze X pentru autovehicule de mare tonaj, achiziționat prin PNRR. Echipamentul a permis verificarea rapidă, neintruzivă, a camioanelor, semiremorcilor și containerelor, fără descărcarea mărfii. Practic, autoritățile au avut la dispoziție un instrument care poate „vedea” în interiorul transporturilor: compartimente ascunse, diferențe de densitate, mărfuri nedeclarate sau încărcături în care deșeurile sunt disimulate sub forma unor bunuri personale ori produse second-hand!”, arată reprezentanții Gărzii de Mediu într-un mesaj postat pe Facebook.

Amenzi în valoare de 60.000 de lei

Rezultatele acţiunii au fost:

  • 99.790 kg de deşeuri oprite la intrarea în ţară şi neacceptate pe teritoriul României;
  • 20.440 kg de deşeuri oprite de la export, ca urmare a neconformităţilor constatate;
  • 264.475 kg de deşeuri introduse sub sigiliu, pentru verificări detaliate la destinaţie şi pentru confirmarea trasabilităţii;
  • 60.000 lei sancţiuni contravenţionale aplicate pentru încălcarea legislaţiei de mediu.

În total, peste 384 de tone de deşeuri au fost fie blocate, fie plasate sub control strict, astfel încât traseul, destinaţia şi modul de gestionare să poată fi verificate până la capăt.

Transporturile vizate au inclus categorii de deşeuri cu risc ridicat de neconformare, arată Garda de Mediu: anvelope uzate; deşeuri de echipamente electrice şi electronice; deşeuri din construcţii şi demolări; deşeuri textile; deşeuri declarate necorespunzător ca bunuri personale sau produse second-hand.

România importă gunoiul Europei

România, încă o dată în centrul atenției europene, este acuzată că a devenit o adevărată groapă de gunoi pentru deșeurile din alte țări, relevă un reportaj publicat de BalkanInsight și citat de Profit.

Costurile scăzute de depozitare, de aproximativ 30 de euro pe tonă, și lipsa infrastructurii de reciclare au transformat țara într-o destinație atractivă pentru gunoaiele din Italia, Germania, Austria sau Olanda. Practic, țara noastră a ajuns groapa de gunoi pentru deșeurile din aște țări din Europa.

În unele cazuri, transporturile sunt declarate ca fiind materiale reciclabile, dar conțin de fapt deșeuri amestecate, inclusiv plastic sau anvelope.  „România se află la intersecția dintre costuri scăzute de depozitare, rate ridicate de depozitare și capacitate redusă de control, în timp ce Europa Occidentală reduce activ depozitarea în baza legislației UE”, explică Alexandra Ghenea, vicepreședinte al ONG-ului Ecoteca. 



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