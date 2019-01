Scandal în PNL, în pregătirea alegerilor europarlamentare din luna mai. Cu lista încă nefinalizată, liberalii se ceartă pe locurile eligibile. Ar dori să câştige 10 locuri de europarlamentar, însă calculele arată că ar putea avea maximum 7 locuri în Parlamentul European.

Prezenţa lui Crin Antonescu pe lista PNL a provocat discuţii în interiorul partidului. Unii liberali i-au reptoşat inactivitatea politică, fostul lider PNl retrăgându-se din prim planul politicii, în ultimii ani, dar şi faptul că nu critică Puterea, şi în special PSD-ul.

Semnalul a fost dat şi de liderul PNL Ludovic Orban.

„Crin Antonescu este printre candidaţi. Lista nu o fac eu, lista este supusă dezbaterii şi votului membrilor Biroului Politic Naţional. Aşa a fost Crin întotdeauna, a generat întotdeauna pasiuni atât dintr-o parte, cât şi din cealaltă”, a comentat recent Orban, întrebat dacă Antonescu se va afla pe lista PNL la europarlamentare.

„Eu nu pot să comentez o informație pe surse. Mă refer la sondaj. În ce privește criteriile din potretul-robot pe care l-a făcut domnul Orban unui bun candidat la europarlamentare, cred că e un portret corect și eu cred că mă încadrez. Cu valorile dreptei liberale am ostenit și eu aproape 30 de ani, încercând chiar să le definesc mai clar. În ceea ce privește anti-PSD-ismul, nu vreau să par lipsit de modestie, dar sincer cred că nu am de luat lecții. Puțini oameni din țara asta în viața politică au motive să nu iubească PSD-ul, așa cum am eu, și cred că nu trebuie să explic de ce. Cred că puținii oameni politici au produs daune PSD-ului. N-aș da exemplul faptului că asumându-mi o decizie pe care nu o regret absolut, o decizie corectă, dar grea. În 2014, am făcut singurul pas care putea împiedica PSD-ul să aibă astăzi președinte. Familia politică europeană, pentru cine are scăpări de memorie sau e foarte tânăr, aduc aminte că tot decizia mea ca președinte a fost', a spus Crin Antonescu. la Antena 3.

Antonescu afirmă că este destul de critic la adresa PSD.

„Eu sunt cât se poate de anti-pesedist. Nu sunt idiot. Asta e altceva. Cred că anti-pesedismul trebuie să însemne o alternativă și nu trebuie să însemne o ciorovoială permanentă, cum nu trebuie să însemne ocultarea unor lucruri grave care se întâmplă în România și pe care nu le face PSD', a mai spus Crin Antonescu, adăugând că „nu doreşte să tolereze nici abuzuri, nici aberații, nici persecuții, nici situația în care unii politicieni nu mai au curajul să vorbească”.

„Eu am intrat în politică liber și am ieșit liber. Voi candida sau nu la europarlamentare, acesta e un detaliu care nu schimbă fondul problemei', a mai spus el.

Liderul PNL Ludovic Orban punea, recent, şi o condiţie pentru participarea lui Antonescu pe lista de la europarlamentare.

'Dacă se decide să candideze, nu cred că poate să mai candideze altcineva din familia domniei sale', a spus preşedintele PNL, referindu-se la soția acestuia, Adina Vălean, care este în prezent eurodeputat din partea PNL.

