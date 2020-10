Cristi Borcea, imagini de senzație. Unde a apărut în acest weekend fostul acționar și ce a ajuns să facă de frica COVID-19

În acest weekend a fugit la munte. S-a bucurat de o vreme mai senină decât în Capitală. Alături de Valentina și de fiul cel mic, Milan, a vizitat Dino Park de la Râșnov, mai ales că este unul dintre locurile preferate ale puștiului. “Este un fan al dinozaurilor, are o întreagă armată acasă”, a povestit ex-dinamovistul pentru Libertatea.

De fiecare dată când ajung în stațiunile de pe Valea Prahovei, Borcea trebuie să-l ducă pe cel mic la întâlnirea cu dinozaurii uriași din plastic.

Valentina e mamă-educatoare

Milan a pus în stand-by grădinița, din cauza riscurilor de coronavirus, așa că mama lui, Valentina, se ocupă direct de educația lui. Fostul fotomodel a diminuat la maximum aparițiile TV sau diverse angajamente și își dedică timpul familiei, lui Milan și gemenelor Indira Maria și Rania Maria, care au un an și 7 luni.

“Este atât de important să cultivăm pasiunile celor mici. Milan este fascinat de trenuri și pescuit și mă bucur să-l văd descoperind de fiecare dată ceva nou. De aceea l-am dus și la Muzeul Căilor Ferate Române, am mers și la pescuit când am avut vreme, am făcut diverse activități educative”, a mărturisit Valentina.

Puștiul a prins drag și de înălțime, astfel că părinții l-au plimbat pe cel mic cu telecabina. “Este impresionat de peisaje, e curios, e bucuros, «uite, mami, tati, ce case mici, ce furnicuțe», așa zice el la hoteluri sau la oamenii care se văd de sus”, a mărturisit omul de afaceri. Cât a fost vară și nu au fost la mare, Cristi și Valentina l-au dus pe cel mic la mașinuțe, într-un parc de distracții din Capitală.

Recomandări Studiu | De la Bill Gates și “Noua Ordine Mondială” la 5G și tratamente-minune. Cine a răspândit cele mai multe informații false de la începutul crizei de COVID în România

Nelipsita mască

Familia e nelipsită de cutia cu măști de protecție de unică folosință. După problemele medicale multiple pe care le-a avut în ultimul deceniu, printre care și o intervenție pe cord, Cristi Borcea este extrem de atent când vine vorba despre măsurile de precauție impuse de pandemia de coronavirus.

“Chiar purtăm masca, deși nu pot spune că este confortabilă. Dar nu risc nimic, nu mă joc cu sănătatea mea și a celor dragi. Mască, dezinfectant, ne spălăm și de 30 de ori pe zi dacă trebuie”, a relatat ex-dinamovistul.

Frecvent, preventiv, omul de afaceri își face diverse teste medicale, inclusiv cele RT-PCR. Cristi Borcea a renunțat din vară la ideea unor vacanțe externe. A fost doar pe Litoralul românesc, numai la hotelul familiei din Olimp, “Pam Beach”, nu are de gând prea curând să depășească granițele țării, de teama infectării cu coronavirus.

foto: Cristi Borcea

PARTENERI - GSP.RO Are case peste tot în lume, însă un singur loc rămâne în sufletul ei și nu e în România. Incredibil unde vrea să se retragă

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Adriana Bahmuțeanu a publicat tratamentul împotriva COVID-19. Ce dau medicii pacienților, de fapt

HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2020. Vărsătorii sunt în formă și se vede, mai ales când vin cu tot felul de propuneri

Știrileprotv.ro Care e cel mai nou simptom extrem de înșelător al infecției cu coronavirus. Ai putea suferi de Covid şi să nu îți dai seama

Telekomsport Medicul care a prezis pandemia de COVID-19 în 2017 a anunţat că urmează un nou dezastru: "O perioadă întunecată". Ce se poate întâmpla în 2021