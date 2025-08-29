Cristian Diaconescu, despre întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan: „Washingtonul așteaptă semnale concrete”

„Este un moment în care consistenţa unei întâlniri bilaterale de acest fel este dorită de ambele părţi. Lucrăm, iar cooperarea cu Guvernul este foarte bună din această perspectivă, tocmai pentru a da substanţă”, a declarat Diaconescu în cadru unui interviu televizat.

Președintele Nicușor Dan a confirmat recent că se fac demersuri diplomatice pentru organizarea unei vizite la Washington. Acesta a menționat că vizita ar putea avea loc la începutul anului viitor.

Nicușor Dan a subliniat necesitatea pregătirii unor teme concrete de discuție înaintea vizitei.

„Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice”, a declarat președintele României.

Cristian Diaconescu a evidențiat că „Washingtonul aşteaptă semnale concrete care depăşesc, multe dintre ele, simpla retorică politico-diplomatică”. Acest lucru subliniază importanța pregătirii unor propuneri și idei substanțiale pentru întâlnirea bilaterală.

Președintele român a accentuat importanța atragerii de investitori străini în România, cu accent pe companiile americane din domeniul tehnologiei și energiei. Această abordare ar putea fi un punct-cheie în discuțiile cu partea americană.