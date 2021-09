„Premierul Cîțu mi-a propus să rămân ministru și am refuzat, ceea ce confirmă și el. Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni în guvern fără o refacere a coaliției din care să facă parte USR PLUS sunt fake news”, a scris Cristian Ghinea.

El a subliniat că va participa la evenimentul de luni la invitația lui Florin Cîțu, dar și după ce s-a consultat cu Dan Barna și Dacian Cioloș, pentru că a muncit la realizarea PNRR.

„Am lucrat bine cu premierul și cu toți miniștrii din Guvern, nu e nici un secret. Obiectivul urmărit cu îndârjire a fost să avem un PNRR viabil, susținut de toată Coaliția. Am realizat acest obiectiv. Nu este un secret, am mai spus-o: am lucrat efectiv la PNRR și am reușit să îl agreez cu Comisia Europeană chiar până în ultima clipă. Mai exact, până cu câteva ore înainte ca demisiile noastre, ale miniștrilor USR PLUS, să ajungă în Monitorul Oficial”, a completat Cristian Ghinea.

Joi, premierul Florin Cîțu l-a lăudat pe Cristian Ghinea, pe care l-a numit „un om de care are nevoie guvernul”.

„Eu am lucrat foarte bine cu domnul Ghinea și recunosc că a fost o surpriză pentru mine, nu îl știam înainte. O mare parte din succesul acestui PNRR i se datorează domnului Ghinea, a lucrat foarte bine. Este un om care nu a ieșit să atace sau să zică ceva. Nu este un om care a intrat în această luptă, este un om care-și vede de treabă în continuare. De astfel de oameni avem nevoie în guvernul României”, a spus premierul.

USR-PLUS a respins sâmbătă, într-un mesaj publicat în timpul Congresului PNL, că va reveni la guvernare dacă Florin Cîțu va rămâne premier.

„M-am uitat la discursurile PNL și una din echipe tot rostogolește un fake news – că știu ei că USRPLUS se întoarce la guvernare cu Cîțu premier. Am un singur mesaj pentru ei – EXCLUS”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în România, pentru a prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României, potrivit unui comunicat al Comisiei.

În cadrul vizitei, președinta Comisiei Europene va avea, la ora 16:50, o întrevedere oficială, la Palatul Victoria, cu premierul României, Florin Cîțu.

După întâlnirea oficială, începând cu ora 17.45, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu premierul Florin Cîțu și cu președintele Klaus Iohannis vor vizita Spitalul Universitar de Urgență București, unde vor susține o conferință de presă comună.





