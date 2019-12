De Mihai Niculescu,

„Nu mai am decât un singur lucru de spus despre USR, pe care l-am votat în alegerile europarlamentare: Am spus astă-vară, am reproșat acestei formațiuni politice, care se autointitulează partid sau ce este ea, i-am reproșat că nu vrea să se angajeze la guvernare alături de PNL. Am greșit. E o greșeală. În modul în care se prezintă acum USR-ul, nu avea ce să caute la guvernare!” a spus Cristian Tudor Popescu în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24.

Reacția gazetarului vine după ce conducerea USR e acuzată că își dă afară în mod abuziv oamenii care atrag atenția asupra problemelor din partid. Excluderea Olimpiei Ardelean, de la USR Ilfov, a generat un adevărat scandal.

Olimpia Ardelean, de la USR Ilfov, susține că a fost exclusă din organizație pentru o postare făcută la începutul lunii noiembrie. Atunci a atras atenția că Dan Barna ar fi știut de unele semnături false din inițiativa „Fără Penali”. Ea a reclamat o „execuție” la care a fost supusă, miercuri seara, de Biroul Național al partidului.

Dan Barna a spus însă sâmbătă că nu va reveni asupra deciziei de excludere a Olimpiei Ardelean.

Dan Barna este acuzat de mai mulți colegi, printre care senatorul Mihai Goțiu, de „execuții și epurări”. Peste 500 de membri ai partidului au semnat un apel prin care solicită revenirea asupra acestei decizii.

